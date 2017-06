(Bien vu de check les ventes annuelles pour Bayo 2 )

Mais tu sais comme moi qu'avec les soldes Steam le 1 sur PC dépassera très probablement les 500 000 avant 2018, si ce n'est pas les 750 000. (revenez me faire manger cette prédiction dans 7 mois)





Pour Valkyria 3 j'y crois pas vraiment. La structure très compartimenté du jeu, PSP oblige, ne passera pas sur télé ou ordi et le jeu se fera démonter la gueule pour ça. Ou alors faut envisager un vrai remake complet qui refait toutes les maps (et avec la partie technique), mais là je pense pas que SEGA tentera le diable.

Et puis en regardant vite fait les ventes de Kakumei sur Famitsu je vois 40 000ex puis rank out . Ça doit pas être glorieux non plus sur le long terme. Et le jeu va débarquer chez nous déjà auréolé de cette aura de kusoge indigne de son prédécesseur. Je le vois mal cartonner, même auprès du public animu game pourtant pas très regardant.

J'aimerais pourtant, je n'ai toujours pas fait le 3 malgré la traduction et le fait que j'avais apprécié la démo jpn. Mais là ça me semble un peu trop tard et alors que le relauch de la franchise a capoté.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.