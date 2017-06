Yuichi Kasano

Vite, à la rivière !

L'album

Quoi de plus agréable, dès le retour des beaux jours, que d’aller se baigner à la rivière ? Aujourd’hui, Hiro n’a qu’une idée en tête : faire du toboggan le long de la grande cascade. Le ramassage des galets et l’observation des poissons pourront bien attendre ! Il a hâte de se prouver qu’il est désormais assez grand pour glisser jusqu’en bas sans l’aide de son papa. Mais arrivé tout en haut de la cascade, l’inquiétude commence à le gagner...

En dépeignant la journée, à première vue banale d’un petit garçon, Yuichi Kasano démontre avec talent que le quotidien des enfants est rempli de petits défis qu’ils sont les seuls à pouvoir relever, et qui les feront grandir et s’épanouir.

5 mai

Nous sommes très heureux d'accueillir l'auteurau catalogue nobi nobi ! avec l'album :Vite, à la rivière ! illustre à merveille l’ambiance détendue de l’été au Japon, où, à la campagne, on ne passe pas ses journées à la piscine mais à la rivière. On se sert de pousses de bambou pour former de petits bateaux, on construit des barrages en pierre, on observe les poissons : des activités typiques de l’été au Japon ! Et qui ne sont pas sans rappeler celles de la France.Rendez-vous en librairie dès lepour découvrir Vite, à la rivière !