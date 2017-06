Sorties Komikku éditions de mars 2017

Le mois de mars 2017 annonce le retour du beau temps et de belles séries aux éditions Komikku ! Ce sont 8 tomes qui viendront célébrer le printemps durant tout le mois : "L'Enfant et le Maudit" Tome 1, "The Ancient Magus Bride" Tome 6, "Le Berceau des mers" Tome 4 le 9 mars 2017, "GIFT±" Tome 2 & "ASSASSINS" Tome 3 le 16 mars 2017, puis "La petite fille aux allumettes" Tome 1 et 2 & "Pupa" Tome 3 dès le 30 mars 2017. 2 nouvelles séries ("L'Enfant et le Maudit" & "La petite fille aux allumettes") et 3 fins de séries ("Le Berceau des mers", "ASSASSINS" & "Pupa") seront donc de la partie !



-- "L'Enfant et le Maudit" : Il était une fois deux êtres que tout oppose... -- Coup de cœur des éditions Komikku, "L’Enfant et le Maudit" est un titre unique en son genre. Merveilleusement mis en image, le récit éblouit à chaque case. Jouant beaucoup sur l'opposition entre l’ombre et la lumière, les dessins s’accordent à merveille avec le ton sombre et doux du récit. Associés au sens aigu de la narration de Nagabe, les émotions surgissent à chaque instant et transportent dans ce monde singulier où règne la dualité. Véritable chef-d'œuvre instantané, "L’Enfant et le Maudit" est la nouvelle perle rare de Mag Garden ("The Ancient Magus Bride", "Pétales de réincarnation", "Père et fils"…). Imprégné de nombreuses influences narratives et graphiques, "L’Enfant et le Maudit" est un titre fantastique ensorcelant, lyrique et délicat qui transcende les genres et porte de nombreux messages.



UN CONTE INTEMPOREL, UNIVERSEL ET PUISSANT !! -- "La petite fille aux allumettes" : Et si vous réalisiez votre rêve ultime ? -- Succès, amour, justice, omniscience, puissance, argent... qui n'a jamais rêvé de pouvoir exaucer ses propres vœux et ainsi dépasser les limites du possible ? Et si cela ne vous coûtait qu'une seule année de votre vie, seriez-vous prêt à tenter l'aventure ? Plein de bonnes idées, cet hommage moderne au conte éponyme de Hans Christian Andersen est un récit riche. "La petite fille aux allumettes" ne montre pas les humains sous leur meilleur jour. Chacun arrive avec ses propres souhaits, souvent sacrément égoïstes, et voit sa vie chamboulée... tout en révélant les parts sombres de l'humanité. ET SI VOUS RÉALISIEZ VOTRE RÊVE ULTIME GRÂCE À LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES ?



3 séries se concluront en ce mois de mars 2017 : - "Le Berceau des mers" se conclue enfin grâce à un épais 4e tome qui nous fait voyager de plus belle et qui répond enfin à toutes les questions qu'avait soulevé le début de la série. -



"ASSASSINS" se termine comme il a commencé, entre surprise et action. Une bien belle série policière en 3 tomes qui ne joue pas la surenchère !

- "Pupa" 3 et son lot de révélations donnera fin à cette trilogie horrifique qui marquera les esprits. 2 suites arriveront également au même moment :

- "The Ancient Magus Bride" continuera à nous émerveiller grâce à un tome 6 passionnant.

- "GIFT±" 2 marquera les esprits. Après un début en fanfare, cette suite confirme tout le potentiel de la série coup de poing. Pour rappel, à l'occasion de la sortie événement de "L'Enfant et le Maudit" 1 et de "The Ancient Magus Bride" 6, les éditions Komikku vous offrent des badges et shikishi dès le 9 mars 2017



. "L'Enfant et le Maudit" Tome 1, "The Ancient Magus Bride" Tome 6 & "Le Berceau des mers" Tome 4 seront disponibles dès le 9 mars 2017. "GIFT±" Tome 2 & "ASSASSINS" Tome 3 seront en librairie dès le 16 mars 2017. La petite fille aux allumettes" Tome 1 et 2 & "Pupa" 3 seront en librairie dès le 30 mars 2017. TRÈS BONNES LECTURES À TOU(TE)S !