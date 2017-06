22 juin 2017

Your Dream, un one shot signé par le duo Aruku (scénario) / Kouki (dessins).

Rutile Sweet des éditions Takeshobo

Your Dream

« On est destinés à s’aimer. »



C’est ce qu’Amamori, un écrivain, dit brusquement à Yui lors de leur première rencontre.



Amamori n’a pu surmonter son enfance difficile que grâce à ses rêves prémonitoires le montrant heureux avec Yui.

Seulement, celui-ci ne croit pas en la prédiction d’Amamori et le prévient qu’il ne tombera jamais amoureux de lui. Pourtant, le temps aidant, il finit par l’embrasser. Alors qu’il prend enfin conscience de ses sentiments, Yui va devoir se battre contre le destin pour pouvoir être avec celui qu’il aime.

Dès le 22 juin 2017, notre équipe est heureuse d'accueillir dans leur catalogue Yaoi : Your Dream

« Les fils de notre destinée ne s'étaient pas éloignés, ils tissaient un autre futur... »

Édité en 2015 après avoir été prépublié dans le magazine Rutile Sweet, Your Dream nous plonge au cœur d'une histoire qui allie avec justesse réalité et fiction.

À travers le récit de cet amour prédestiné, Aruku et Kouki nous interrogent ainsi sur la force des sentiments : peuvent-ils influer sur le cours de notre vie et sur celle nos proches ? Les destinées de chaque personne sont amenées à s'entremêler et à se rompre, mais cette rupture signifie-t-elle la fin de tout ? Au-delà de cette romance, le duo d'auteures nous amène à croire en la possibilité de l'existence de multiples réalités qui résulteraient de la force de nos sentiments. Notre futur n'est pas tracé, il ne tient qu'à nous de le changer. Mais attention, nous n'aurons peut-être pas la chance de rencontrer un chat qui parle pour nous le rappeler.

Dès le 22 juin 2017 prenez part au rêve d'Aruku et Kouki et découvrez l'histoire d'un amour séculaire !

Titre français : Your Dream
Titre japonais : Kimi no yume o miteiru
Auteures : Aruku (scénario) et Kouki (dessins)
Collection : Yaoi
Nombre de pages : 224
Prix : 8.99€
Date de sortie : 22 juin 2017
Nombre de volumes vo : 1 (série terminée)