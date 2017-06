Résumé du T1

Rapatrié d’Afghanistan à cause d’une blessure et de troubles psychologiques, le Dr Watson se retrouve à Londres à partager son logement avec un homme des plus étranges. D’un seul coup d’œil, son colocataire devine son passé, la thérapie qu’il a suivie et l’alcoolisme de son frère. Qui est-il ? Sherlock Holmes.



Dans une ville à la pointe de la technologie, plus rien ne pourra lui échapper.

On ne présente plus Sherlock Holmes et son acolyte le Dr Watson et on ne compte plus les très nombreuses reprises de leurs aventures. La couverture du tome 1 annonce la couleur : ce manga est une adaptation fidèle de la série TV comptant Benedict Cumberbatch et Martin Freeman parmi les acteurs principaux, une des séries les plus appréciées au monde !Dans cette version, Sherlock Holmes évolue dans un contexte contemporain. Détective consultant pour la police de Scotland Yard (of course!), il vit en colocation avec le Dr Watson, médecin vétéran de l’armée britannique blessé en Afghanistan. Holmes est toujours aussi étrange, aussi observateur, aussi irrévérencieux… Mais un je-ne-sais-quoi de mystère vient parfaire le charme de cette série ultra-construite unique en son genre.Coté petit écran, les trois premières saisons sont actuellement disponibles en France sur Netflix. La série a été de nombreuses fois récompensées : un Peabody Award en 2010, le BAFTA Television Award de la meilleure série dramatique et, pour Martin Freeman, le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle en 2011. Sans compter, entre autres, que les deux acteurs principaux ont reçu un Emmy Award pour leur performance en 2014.Il fallait donc une adaptation manga à la hauteur de ce succès international. C’est pourquoi nous vous proposons un format plus grand que celui de l’édition japonaise et une impression « luxe » de qualité avec effet argenté sur le logo et des pages couleur que les amateurs apprécieront.Et vous, êtes-vous prêts ?: Sherlock, Une étude en rose: Steven Moffat et Mark Gatiss: Jay.: 9 février 2017: 8 juin 2017: 12,60 €