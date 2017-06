Coyote Mag

Coyote Mag est désormais BIMESTRIEL ! Le n°49 est disponible en kiosque depuis le samedi 24 mai au prix inchangé de 6,50 € !



Au sommaire de ce numéro :

NOTRE COUVERTURE :

SWORD ART ONLINE II

En attendant de découvrir la seconde saison, lancée en juillet prochain en France et dans le monde, retrouvez notre preview et notre poster exclusif !



PATLABOR THE NEXT GENERATION LA SERIE LIVE

Les mechas géants de l’univers culte de Mamoru Oshii existent ! Nous les avons vus à ANIME JAPAN 2014 et ils électrisent les petits écrans nippons !



L’ÎLE DE GIOVANNI

Rencontre avec le réalisateur du dernier film, bouleversant, de Production I.G.



INTERVIEW KACHOU HASHIMOTO

A Coyote Mag, on a misé sur une jeune mangaka qui dessine des univers post-apocalyptiques comme personne. Rencontre autour de CAGASTER en direct du Japon. En BONUS, retrouvez notre poster exclusif de ce tout nouveau shônen manga ainsi que le premier chapitre en prépublication.



SAMURAI FLAMENCO

Si ton souhait le plus cher, c’est de devenir un super-héros, alors cette série produite par le studio Manglobe est faite pour toi.



INSIDE MANGLOBE

Notre récent voyage au Japon nous amenés à visiter bien des studios d’animation dont le studio Manglobe qui a donné naissance à ERGO PROXY et SAMURAI CHAMPLOO.



DOSSIER FRANGA

Qui a dit que les artistes français ne comprenaient rien à la BD japonaise ? Retour en huit pages sur dix années de publication shônen made in chez nous !



INTERVIEW LAST MAN

Ils sont à la pointe d’une expérience éditoriale qui risque de faire des émules. Sanlaville, Vivès et Balak nous disent tout sur le succès de LAST MAN.



INTERVIEW RADIANT

Tony Valente a beaucoup de talent et d’idées à revendre. Rencontre avec un auteur qui ne transige pas avec l’essence du shônen manga.



BL AWARDS 2014

Dans la niche la plus moite de la mangasphère, les romances entre garçons ont aussi leurs élus. Retour sur le classement annuel de Chill Chill.



INTERVIEW KAORI YUKI

La reine du dark shôjo était en visite au dernier Salon du Livre. Il était grand temps de lui passer le micro.



ART OF BIORG TRINITY

Les obsessions de Oh GREAT! font peut-être fuir les plus prudes des lectrices. Il s’agit pourtant d’un des meilleurs dessinateurs de sa génération. La preuve en images.



Et aussi : Rencontre avec Yumiko Igarashi, la créatrice de CANDY CANDY ! // Interview de Tony Sandoval. // Notre focus sur l’inévitable MARIO KART 8. // Notre nouvelle rubrique mode et son invité : le boys band coréen TEEN TOP.



Toutes nos rubriques habituelles :

News Street : toute l’actu anime en direct du Japon !

PLAY Stree t : l'actualité DVD et VOD.

Manga Street : tous les nouveaux mangas au banc d'essai.

ART MANIAC : Le meilleur du graphisme 2.0 et de la BD made in chez nous.

Asian Sound : Interview du groupe RATIOS et notre reportage entièrement exclusif sur le HINA FEST, le rendez-vous annuel sur scène de la plus grande écurie d’Idols du monde : le HELLO PROJET !



En bonus

+ Découvrez en avant-première le premier chapitre de CAGASTER, le shônen manga inédit de Kachou Hashimoto bientôt publié aux éditions GLENAT MANGA.

2 posters géants exclusifs : CAGASTER et SWORD ART ONLINE II