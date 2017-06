Invités Anime



Kenji KAMIYAMA



Japan Expo a le plaisir d’accueillir le réalisateur Kenji KAMIYAMA qui a travaillé sur plusieurs œuvres de la saga Ghost in the Shell, notamment Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Invité en partenariat avec @Anime, il vous donne rendez-vous en conférence et dédicace pendant le festival !



Biographie



Né en 1966 dans la préfecture de Saitama, Kenji KAMIYAMA débute sa carrière dans l’animation en se spécialisant dans les décors. Il rejoint le Studio Fuga et travaille notamment sur le film Kiki la petite sorcière et sur Juliette je t’aime. Il se lance ensuite en indépendant et travaille sur des projets d’envergure tels que les films Silent Möbius et Roujin Z.

En 1996, il intègre le studio Production I.G où le réalisateur vedette Mamoru OSHII (Patlabor, Ghost in the Shell, Avalon…) le prend sous son aile. Il travaille alors sur le film Jin-Roh, la brigade des loups (1998), dans l’équipe de réalisation, puis scénarise quelques épisodes de Wild Arms , dont le studio assure les effets digitaux. Il écrit ensuite le scénario du moyen métrage Blood: The Last Vampire (2000), avant de passer à la réalisation avec les OAV Minipato, parodie de Patlabor.



Alors que le studio se lance dans la production titanesque du deuxième film Ghost in the Shell, le producteur Mitsuhisa ISHIKAWA décide de lui donner les rênes de la série éponyme que Kenji KAMIYAMA intitule Ghost in the Shell: Stand Alone Complex . Il constitue une équipe de jeunes artistes et sort la série en 2002 ainsi que sa suite, Ghost in the Shell: SAC 2nd GIG, en 2004 . Le succès international de la série le conduit à réaliser le téléfilm GitS: SAC Solid State Society en 2005 . S’il s’inspire beaucoup de son mentor pour la réalisation de Stand Alone Complex, il se rapproche aussi du manga de Masamune SHIROW, offrant aux séries et au film une vision plus humaine que celle de Mamoru OSHII.

Dès lors, Kenji KAMIYAMA devient un réalisateur important au sein du studio. Il réalise l’adaptation en série du roman Seirei no moribito en 2007 , puis un segment de Tachiguishi-Retsuden, un omnibus dirigé par Mamoru OSHII.

En 2009, il revient sur la menace terroriste dans la série Eden of the East, dont il est l’auteur original. Il conclut son histoire avec deux longs métrages : The King of Eden et Paradise Lost. Alors que le téléfilm GitS: SAC Solid State Society bénéficie d’une sortie cinéma en 3D, Kenji KAMIYAMA reprend un projet initié par Mamoru OSHII : la suite du manga Cyborg 009 de Shôtarô ISHINOMORI. Le long métrage est réalisé en images de synthèse et sort fin 2012 sous le titre 009 Re:Cyborg. Avec ce film, il mêle l’univers de Shôtarô ISHINOMORI à ses obsessions, telles que la perte de souvenirs, les groupuscules gouvernementaux et la menace terroriste, déjà très présents dans Eden of the East et Stand Alone Complex.



Dans son prochain film, Hirune Hime - Rêves éveillés , dont la sortie en salle est prévue le 12 juillet 2017, Kenji KAMIYAMA change de registre en dressant le portrait d’une jeune lycéenne, mais reste toujours attaché à la science-fiction.

Kenji KAMIYAMA vous donne rendez-vous à Japan Expo 18e Impact et il est accompagné de Yoshiki SAKURAI, scénariste de Ghost in the Shell et producteur de son nouveau film Hirune Hime : retrouvez-les en dédicace et en conférence. Le réalisateur participera notamment à une conférence sur le centenaire de l’animation japonaise dans le cadre d’Animé 100



Koji TAKEUCHI



Au fil de sa carrière, Koji TAKEUCHI a produit de nombreux anime culte et a travaillé avec des figures majeures de l’animation. Il se consacre aujourd’hui à partager ses connaissances et sa passion, et participe aux célébrations du 100e anniversaire de l’animation japonaise !



Koji TAKEUCHI est un producteur d’anime ; il a notamment été président du studio Telecom Animation Film Co.,Ltd.

Il commence sa carrière chez Nippon Animation Co., Ltd. en 1976 où il rejoint l’équipe de production. Il y travaille sur plusieurs succès, notamment avec les réalisateurs Isao TAKAHATA et Hayao MIYAZAKI qui faisaient à l’époque partie du studio. En 1980, il rejoint Telecom Animation Film Co.,Ltd . où il continue de travailler avec Isao TAKAHATA et Hayao MIYAZAKI sur de nombreux projets, eux aussi ayant changé de studio. Ensemble, il travaille sur des séries et des films d’animation parmi lesquels on peut citer Lupin III, Sherlock Holmes, Kié la petite peste, Little Nemo: Adventures in Slumberland , et bien d’autres.

Il a aussi travaillé avec de nombreux studios internationaux, dont Warner Bros. Animation (Les Tiny Toons, Superman, l'Ange de Metropolis, Les Nouvelles Aventures de Batman) et Walt Disney Television Animation (La Bande à Picsou, Les Nouvelles Aventures de Winnie l'ourson).



Aujourd’hui, il se consacre à la formation de jeunes créateurs du domaine en organisant des ateliers de design en collaboration avec l’Agence pour les Affaires culturelles du gouvernement japonaise. Depuis 2012, il est le directeur d’un projet de formation de jeunes animateurs nommé Animation Boot Camp. En 2013, il a lui-même suivi des cours sur la formation à l’animation aux Gobelins, l'école de l'image, à Paris. Depuis 2014, il pilote le projet ANIME TAMAGO en collaboration avec l’Agence pour les Affaires culturelles du gouvernement japonaise. Et depuis 2016, il est aussi directeur du Tokyo Anime Award Festival.

Retrouvez Koji TAKEUCHI à Japan Expo et célébrez les 100 ans de l’animation japonaise avec ce producteur chevronné et passionné : il vous donne rendez-vous en conférence.



Masami SUDA

Il y a tout juste 50 ans, Masami SUDA commençait sa carrière d’animateur en tant que freelance, avant de travailler pour les plus grands studios et pour des anime culte comme Gatchaman, Hokuto no Ken ou Yo-kai Watch. Venez le rencontrer pendant le festival à l’occasion d’Animé 100 !



Né en 1943 dans la préfecture de Saitama, Masami SUDA fait une première tentative infructueuse pour devenir animateur au studio Tatsunoko Pro. Il devient alors freelance et travaille sur diverses productions. Bientôt, il décroche un contrat sur la série Mach Gogogo! et se retrouve ainsi par hasard à travailler pour le studio Tatsunoko Pro. C’était en 1967, il y a exactement 50 ans.

Il continue à travailler pour le studio Tatsunoko Pro, sur des productions majeures comme Gatchaman (La Bataille des planètes) ou Kurenai Sanshirô (Judo Boy) . Quelques années plus tard, alors qu’il est freelance, il est contacté par le studio Toei Animation et fait ses premiers pas de chara-designer sur la série SF Saiyûki Starzinger. Bientôt, on lui demande de réaliser le design des personnages de Hokuto no Ken (Ken le survivant). Son trait rapide et dynamique en fait un animateur de talent, qui prêtera sa main à bien d’autres anime, comme Dragon Ball, Jigoku Sensei Nûbê ou Slam Dunk. Il se voit également confier le générique d’ouverture de Candy.

Aujourd’hui retiré du milieu de l’animation, il travaille comme illustrateur. Il continue aussi parfois de concevoir des personnages d'anime mais ne fait plus d’animation à proprement parler. C’est ainsi qu’en 2014, à plus de 70 ans, il a remporté une audition et est devenu le chara-designer de la première saison de la série Yo-kai Watch. Dernièrement, en 2015, il a conçu les personnages de Lupin III : l’aventure italienne.

Retrouvez Masami SUD A, grand animateur et chara-designer, en conférence et en dédicace à Japan Expo, et fêtez avec lui le centenaire de l’animation japonaise !



Vivez une rencontre de rêve placée sous le signe de l'animation japonaise en passant une heure avec Masami SUDA, Masao MARUYAMA et un autre animateur de talent (à découvrir très prochainement) grâce au Billet Zen+ Animé 100 [vendredi] !



Masao MARUYAMA



En plus de 50 ans de carrière, Masao MARUYAMA a contribué à des centaines d’anime et a participé à la fondation du studio Madhouse, avant de créer le studio MAPPA . Cette figure majeure de l’animation japonaise nous fait l’honneur d’être le parrain d’Animé 100 !



Masao MARUYAMA est le président du studio MAPPA . Entré dans le milieu de l’animation télévisée japonaise au tout début de l’histoire de celle-ci, au sein du studio Mushi Production, il a participé à la production de séries comme Tetsuwan Atom (Astro, le petit robot), Wonder 3 ou encore Gokû no Daibôken (La Grande Odyssée de Goku).

En 1972, il produit la série Ashita no Joe (Joe de demain), avec son compère Osamu DESAKI , et participe à la fondation du studio Madhouse . Il va alors produire de nombreux films et séries à succès comme Hadashi no Gen (Gen d’Hiroshima), Genma Taisen (Harmagedon), Card Captor Sakura, Nana ou encore Death Note .

Masao MARUYAMA fonde une nouvelle structure en 2012, le studio MAPPA , et produit le film du réalisateur Shin’ichirô WATANABE, Sakamichi no Apollon (Kids on the Slope), ainsi que Shingeki no Bahamut (Rage of Bahamut: Genesis) du réalisateur Keiichi SATO , ou encore Kono Sekai no Katasumi ni de Sunao KATABUCHI.

En 2016, Masao MARUYAMA laisse sa place de président-directeur général de MAPPA à Manabu OTSUKA . Tout en restant président de MAPPA, il crée le studio M2 où est actuellement en cours de réalisation l'anime Onihei dont la sortie est prévue en 2017.

Avec plus de 50 ans d’expérience dans l’univers de l’animation japonaise, Masao MARUYAMA est l’un des personnages phare de son histoire. Il est l’un des professionnels de l'industrie ayant participé au plus grand nombre d’anime et il est le parrain du projet Animé 100, lui qui a été le témoin de plus de la moitié de ce siècle d’animation japonaise que nous fêtons !



Nobuyoshi HABARA

Japan Expo a le plaisir d’accueillir l’animateur, mecha- et chara-designer, et réalisateur Nobuyoshi HABARA : en plus de 30 ans de carrière dans l’animation, il a contribué à des dizaines d’anime, de La Revanche des Gobots à Broken Blade en passant par D.N.Angel . Et il se joint à Animé 100 pour fêter le centenaire de l’animation japonaise !



Biographie



Né en 1963 dans la préfecture d’Hiroshima, Nobuyoshi HABARA se passionne dès son plus jeune âge pour l’animation et, à 10 ans, il rêve déjà de devenir animateur. Au lycée, il réalise ses premiers anime en indépendant avec un groupe d’amis. Son diplôme en poche, il décide de partir à Tokyo pour y devenir animateur. Il intègre le studio Ashi Productions (aujourd’hui Production Reed) où il fait ses débuts professionnels dans le domaine qui le passionne depuis toujours.

Fan de science-fiction et de robots (et de Mazinger Z depuis toujours), c’est tout naturellement qu’il commence sa carrière sur des anime de mecha comme Dancougar, occupant tour à tour les fonctions d’animateur, de directeur de l’animation, de mecha-designer ou de chara-designer. Il lance véritablement sa carrière au milieu des années 80 avec la série La Revanche des Gobots , qui met en scène des androïdes et des robots transformables, diffusée en France à partir de 1987.



Il continue sa carrière dans l’animation, montrant sans cesse de nouvelles compétences comme la conception de storyboard, la mise en scène et la réalisation. S’il continue à travailler sur des séries de mecha comme Gekiganger 3, un hommage aux anime de robots des années 70, il aborde aussi d’autres thèmes comme le football avec Graine de champion, pour lequel il est chara-designer et directeur de l’animation. Il travaille aussi sur D.N.Angel, l’histoire de Daisuke Niwa, un jeune garçon condamné à se transformer en voleur fantôme dès qu’il est en présence de celle qu’il aime.

Après avoir travaillé en tant que dessinateur freelance, il prend part à la fondation en 1995 de XEBEC, un nouveau studio dont il devient le directeur de la section animation. C’est là qu’il travaille sur Gekiganger 3 et D.N.Angel , et plus récemment sur Negima ! Le maître magicien, Broken Blade ou Space Battleship Yamato 2199 , rejoignant ainsi un univers qu’il connaît bien et dont il est fan depuis toujours, celui de la saga Yamato. Il a également contribué à la suite de cette série, Space Battleship Yamato 2202 (STAR BLAZERS 2202), dont la sortie est prévue en 2017.

En plus de sa riche carrière dans l’animation, Nobuyoshi HABARA a également participé à des projets dans les domaines du web avec la série Petit Eva, ou du jeu vidéo avec Killer 7, et à des productions en prise de vue réelle comme Gégégé no Kitarô.

À partir de mars 2017, Nobuyoshi HABARA est maître de conférence invité à la Human Academy, école japonaise de manga, anime et jeux vidéo, en charge du projet d'animation durant 4 mois et d'un atelier d'une semaine.

Avec une carrière de plus de 30 ans dans l’animation, et notamment dans l’anime de mecha, Nobuyoshi HABARA peut se targuer d’avoir touché aux nombreux métiers de l’animation, du storyboard à la réalisation. Il se joint à tous les fans d’animation japonaise pour en fêter le centenaire dans le cadre du projet Animé 100.



Takuo NODA



Takuo NODA est un véritable vétéran de l’animation. Animateur chevronné connu pour avoir été le chara-designer de la série Capitaine Flam, il est toujours en activité aujourd’hui, après plus de 50 ans de carrière. Et Japan Expo a le plaisir de le compter parmi ses invités à l’occasion du 100e anniversaire de l’animation japonaise !



Né en 1939 dans la ville de Kobe, Takuo NODA est très tôt passionné de dessin. À l’âge de 24 ans, il part pour Tokyo après avoir vu dans un magazine une offre d’emploi dans un studio appelé TCJ (Tele-Cartoon Japan). En effet, suivant la tendance des séries de robots comme Astro, le petit robot (Tetsuwan Atom, d’Osamu TEZUKA), le studio TCJ avait décidé de se lancer en 1963 dans la production de la série Tetsujin 28-gô (l’homme de fer numéro 28), adaptée du premier manga à mettre en scène un robot géant.

Quelques années plus tard, en 1969, il intègre le studio Toei Animation et y restera 15 ans. Il y fait ses débuts de directeur de l’animation sur Tiger Mask , une série sur le catch. Il travaille ensuite tour à tour en tant qu’ animateur, chara-designer et directeur de l’animation sur de nombreuses séries, comme Chérie Miel (Cutie Honey), Getter Robo, Gaiking, Albator, corsaire de l'espace (Uchuu Kaizoku Captain Harlock). Il est plus particulièrement connu pour la conception des personnages de la série Capitaine Flam (Captain Future). Il est aussi chara-designer sur deux séries sur la légende arthurienne, Entaku no Kish i (les chevaliers de la Table ronde) et King Arthur (Moero Arthur).



En 1983, il rejoint le studio Madhouse. Il y sera directeur de l’animation du film Genma Taisen (Harmagedon) basé sur des personnages du mangaka Katsuhiro OTOMO, puis plus tard de L’Épée de Kamui (Kamui no Ken), film sur lequel il est aussi chara-designer. En 1997, il travaille en tant qu’animateur clé sur Perfect Blue de Satoshi KON.

Takuo NODA est l’un des derniers vétérans de l’animation encore en activité aujourd’hui. Ces dernières années, il a entre autres été animateur clé sur Hunter × Hunter: The Last Mission, Alderamin on the Sky, ou encore The Irregular at Magic High School (2016).

Japan Expo a l’honneur de compter cet artiste parmi les invités d’Animé 100 : il se joint ainsi à vous pour fêter les 100 ans de l’animation japonaise, lui qui a apporté une importante contribution à ce patrimoine à travers ses activités d’animateur, de chara-designer et de directeur de l’animation. Il partage cette expérience d’une vie avec vous lors de conférences et ne manquera pas de vous rencontrer en dédicace.



Yoshiki SAKURAI



Japan Expo est heureux d’annoncer la venue de Yoshiki SAKURAI qui a travaillé aux côtés de Kenji KAMIYAMA sur Ghost in the Shell: Stand Alone Complex ou encore son dernier film Hirune Hime - Rêves éveillés, en partenariat avec @Anime. Venez le rencontrer à Japan Expo !



Biographie



Né à Tochigi en 1977, Yoshiki SAKURAI suit des études d’économie à l’Université de Tokyo. Au cours de ses études, il rédige une thèse sur l’animation japonaise et sa subculture qui sera récompensée de plusieurs prix.

Alors qu’il est encore étudiant, il participe à la série animée Ghost in the Shell: Stand Alone Complex du réalisateur Kenji KAMIYAMA en tant que scénariste et en écrit huit épisodes. Une fois son diplôme en poche, il intègre Production I.G., studio d’animation connu pour la réalisation des œuvres de Mamoru OSHII, où il écrira les scénarios de nombreux anime.

Il a également participé à Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone et Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance du Studio Khara en tant que scénariste coopérateur.

Il a retrouvé récemment Kenji KAMIYAMA, invité du festival, en tant que producteur sur Hirune Hime - Rêves éveillés, dernier film du réalisateur dont la sortie en France est prévue le 12 juillet 2017.



Takuya WADA



Animateur, chara-designer, réalisateur, Takuya WADA a occupé de nombreuses fonctions au cours de ses 39 ans de carrière dans l'animation. De Cat’s Eye à Hokuto no Ken en passant par Patlabor, il a participé à un grand nombre d’anime culte et Japan Expo est ravi de le recevoir à l’occasion d’Animé 100 !



Biographie



Très tôt passionné par l’animation, Takuya WADA fait ses premiers pas d’animateur alors qu’il est encore au lycée. Il apprend les techniques d’animation des plus grands, de Hayao MIYAZAKI (Studio Ghibli) à Yasuo OTSUKA (Toei Animation et Studio Ghibli) en passant par Akio SUGINO (Mushi Production et Madhouse).



Après le lycée, Takuya WADA commence aussitôt à travailler comme animateur professionnel et fait ses débuts sur Lupin III . En tant qu’animateur clé, on le retrouve bientôt sur l’anime de mecha Invincible Robo Trider G7 , sur le célébrissime Cat’s Eye ou encore sur le non moins populaire Cobra, pour ne citer que ceux-là.



Alors qu’il n’a pas encore que 20 ans, son talent est déjà reconnu et il devient directeur de l’animation sur de nombreux titres parmi lesquels on trouve une fois de plus des anime culte : Hokuto no Ken, Ashita no Joe, le film Lupin III vs Détective Conan, ou d’autres séries de mecha comme Patlabor, Special Armored Battalion Dorvack et Machine Robo. Sur Violence Jack - Hell's Wind , il est à la fois chara-designer et scénariste en plus d’être directeur de l’animation.

Il travaille actuellement sur un nouveau projet d'animation pour les pachinko basé sur l'anime Space Battleship Yamato, en tant que directeur d'animation, chara-designer et storyboarder.



Takuya WADA a plus d’une corde à son arc. Il part bientôt pour les États-Unis, pour y apprendre les techniques de maquillage et d’effets spéciaux à Hollywood. Il dirige alors le maquillage de plusieurs films d’horreur comme Ring, Spiral, Rasen, Ring 2 et Parasite Eve. Il travaille aussi en tant que directeur des effets spéciaux sur plusieurs séries TV. Il devient réalisateur de film sur le tokusatsu Jushin Thunder Liger: Fist of Thunder et sur Yajuu Densetsu: Dragon Blue.

Takuya WADA partage également son savoir avec les jeunes générations et pendant 25 ans, il a été conférencier au Yoyogi Institute of Animation , qu’il a également dirigé pendant 6 ans. Véritable touche-à-tout, il devient styliste pour des costumes de catch et réalisent ceux de lutteurs célèbres comme Great Muta, Kensuke Sasaki ou Atsushi Onita.



Shichiro KOBAYASHI



Grand nom de l’animation et véritable maître du décor, Shichiro KOBAYASHI a travaillé sur des anime culte comme Rémi sans famille, Ashita no Joe 2 ou plus récemment Berserk : venez rencontrer cet artiste de talent à l’occasion du centenaire de l’animation japonaise et d’Animé 100 !



Biographie





Shichiro KOBAYASHI est dessinateur, peintre et directeur artistique dans le domaine de l’animation. Artiste brillant, il rejoint en 1963 le studio Toei Dôga, qui deviendra Toei Animation, célèbre pour avoir produit des programmes tels que Goldorak, Dragon Ball, ou plus récemment One Piece.

Cependant, Shichiro KOBAYASHI préfère rapidement se détacher de Toei et créer un studio indépendant : Kobayashi Productions . La structure, qui voit le jour en 1968, lui donne l’espace nécessaire pour s’exprimer et faire ses propres choix artistiques. La principale caractéristique de ce studio est d’être spécialisé dans la réalisation de décors à la main.

Il devient dès lors directeur artistique pour de nombreuses œuvres marquantes de l’animation japonaise comme Ganba no bôken, L’Île aux trésors, Ashita no Joe 2, Le Château de Cagliostro, Cobra, Le Collège fou, fou, fou, Max et Compagnie, Berserk ou encore Rémi sans famille , pour ne citer que celles-là. Toutes ces œuvres emblématiques sont notamment reconnues pour leur ambiance unique, la qualité de leurs décors et des arrêts sur image, issus du travail exceptionnel de Shichiro KOBAYASHI.



En 1986, il reçoit le premier prix de la direction artistique au Grand prix de l’animation japonaise. Il est récompensé pour l’ensemble de son œuvre en 2009 au Tokyo International Anime Fair , et en 2011 par l’Agence pour les affaires culturelles avec le prix du mérite cinématographique.

Aujourd’hui, Shichiro KOBAYASHI se consacre à la peinture et crée des œuvres abstraites de grand format. Il se concentre aussi sur la transmission et le partage de son savoir-faire. Depuis 2008, il est professeur à l’Université de design de Kobe.

En 2016, Japan Expo avait reçu Shichiro KOBAYASHI et rendu hommage à son travail au travers d’une exposition. C’est avec grand plaisir que le festival l’accueille une nouvelle fois à l’occasion des 100 ans de l’animation japonaise. Il participe aux célébrations Animé 100 et vous donne rendez-vous en conférence et dédicace !