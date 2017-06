Wonder Woman

: Aurais-je perdu ma capacité à m'éblouir et à me laisser transporter par une œuvre ? J'en doute, dans la mesure où j'ai récemment découvert le dernier long-métrage d'animation deset passé un moment fabuleux. Toutefois, je me pose la question tant, depuis quelques temps, je ne réussis plus à trouver de grosses productions à ma convenance (du moins pour les franchises et les réalisateurs que je continue à suivre).J'avais bon espoir avec. Déjà, parce qu'il s'agit de Wonder Woman, personnage féminin fort et iconique en diable. Ensuite, parce que l'histoire se déroule pendant la Première Guerre Mondiale, un décor inattendu mais qui ne manque pas d'attrait. J'ignore si ce choix découle d'une volonté du studio de ne pas être accusé de chasser sur les terres du premier(le meilleur opus du MCU et cela ne se discute pas), ou s'il voulait éviter de mettre en scène des nazis et des croix gammés, il n'empêche que cela me plait (même s'il faudra m'expliquer où sont passés les Américains). Enfin, parce que le moment le plus mémorable decorrespond à l'arrivée de l'héroïne sur fond de musique de Junkie XL (à tel point que la plupart des visuels des DVD/BRD la mettent en avant elle malgré son faible temps de présence à l'écran). Alors, je vais sans doute briser un mythe, mais en 5 minutes, Zack Snyder a mieux réussi à glorifier Wonder Woman que cette production de 2h20 à sa gloire.Sis'avère divertissant, plutôt efficace malgré un affrontement final digne de celui de(et la mort d'un personnage historique en mode), il souffre aussi de nombreux défauts, que je résumerai ainsi : les personnes en chargent de ce film avaient de bonnes intentions, mais les ont concrétisées de travers.En terme de réalisation, Wonder Woman et les Amazones donnent régulièrement l'impression d'effectuer des prouesses - et il ne s'agit pas que d'une impression - sauf que la cinéaste n'arrive jamais à magnifier leurs actes de bravoure, à les mettre en avant correctement. N'étant pas aidée, avouons-le franchement, par une image dégoulinant de numérique qui empêche de croire à ce qui se passe à l'écran. Lorsque Wonder Woman court vers l'ennemi et repousse les balles en même temps, elle semble se contenter d'agiter ses bras dans tous les sens et parait plus idiote que réellement menaçante. Elle ne dispose pas de gestes, de postures, qui couplés aux effets spéciaux pourraient nous faire croire à ce qu'elle accomplit.Dans l'ensemble, l'héroïne fait figure de paradoxe ambulant : présentée comme sage et instruite, parlant 150 langues (dont la majorité n'existaient pas à l'époque où les Amazones se sont coupées du monde), elle se comporte auprès de son homologue masculin comme une femme enfant hyper-sexualisée. Tous les clichés et sous-entendus graveleux que nous pouvons attendre d'une telle rencontre répondent présents, il n'en manque pas un seul.Après, Wonder Woman oblige, elle se retrouve confrontée aux inégalités homme-femme, accumulant là encore un maximum de clichés durant le court moment du film dédié à cette problématique. Sauf que pour que le message fonctionne, il aurait fallu que l'histoire ne se déroule pas en 1918, et qu'un protagoniste ne mentionne pas le fait que les Sufragettes allaient bientôt leur permettre d'obtenir le droit de vote ; car traité de cette façon, cela semble vouloir dire que le problème a été réglé et n'est plus d'actualité. Idem quand la réalisatrice veut dénoncer le racisme et le massacre des Amérindiens : amené comme un cheveu sur la soupe, et de toute façon, cela se déroule dans le passé, donc c'est du passé. Je salue l'effort, mais cela aurait vraiment mérité un peu plus de subtilité.Et en parlant de subtilité, un autre sujet qui en aurait eu bien besoin : la Première Guerre Mondiale. Nous avons droit aux passages obligés - la guerre de position, les tranchées, la gadoue, les grands blessés de guerre, les villages en ruine - mais c'est aussi comme cela qu'ils sont traités : comme des passages obligés. Hormis pour les gaz de combat, nous avons droit à un bref aperçu, suffisamment pour nous rappeler le contexte historique, puis c'est évacué. Je ne demande pas, mais tout-de-même...La scène qui résume le mieux cette ambiguïté - cette volonté de proposer un minimum de contexte historique, de message, et de réflexion mais tombant quasi systématiquement à plat - est celle où Steve Trevor explique à Wonder Woman que la guerre est le fait des hommes, de leur propre noirceur, et non d'un grand méchant qui tirerait les ficelles par derrière. Une idée en apparence simple mais finalement assez forte dans la mesure où nombre de comics de super-héros, et par extension leurs adaptations pour le grand écran, reposent sur cette opposition du Bien contre le Mal, et l'incarnation de ces notions complexes par des individus. Alors que la réalité n'a rien d'aussi simple et manichéenne. Sauf que, moins d'une minute après cette tirade, devinez qui vient nous dire bonjour ? Le grand méchant qui tirait les ficelles par derrière, bien sûr !ne fait pas passer un moment désagréable, malgré une réalisation et des effets visuels qui auraient pu être mieux gérés, mais n'arrive pas à capitaliser sur l'aspect iconique de son héroïne et l'époque à laquelle se déroule l'intrigue. Je vais plutôt me replonger dans mes comics. Cela tombe bien : DC Comics réédite pas mal d'arcs majeurs de l'héroïne ce mois-ci, un sacré hasard !Au passage, je vous recommande cette vidéo qui explique pourquoisurpasse aisément toutes les autres productions du MCU.