Masako Yoshi

Les mangas en couleurs que j'ai dessinés dans les années 1990, des histoires d'amour, vont êtres traduits en français. Cette série n'a pas été publiée dans un magazine de mangas mais dans un magazine à destination des jeunes femmes actives (il y avait tout plein d'informations sur la cuisine raffinée, la mode, les cosmétiques, etc). Donc, chaque semaine, à la fin du magazine, on pouvait retrouver mes histoires. Et comme il n'y avait pas de rédacteur pour les mangas, on m'a laissée très libre pour leur contenu. C'est pour cela que la personne sérieuse que je suis (?) a pu y inclure plus de scènes de lit et de dialogues sexy que dans mes autres mangas. (*·ω·*) A cette époque, on mettait encore les couleurs à la main et je me souviens avoir dessiné avec plaisir sur le papier avec les encres de couleurs et les pinceaux. Depuis les années 2000, tout est devenu digital et je n'utilise plus d'encre. Mais, en regardant mes anciennes œuvres, je me dis que l'impression d'encrage à la main est quand même vraiment chouette. J'espère que le public francophone les appréciera également. Merci à vous tous.

3 mangas entièrement en couleur.

trois titres sur un papier haut de gamme en 14x21cm

édition collector,

Avant de vous parler des conditions financières de ce projet,vous adresse un message pour partager avec vous la naissance de ce nouveau projet BLACK BOX COMMUNAUTÉ.Masako YoshiCette nouvelle collection compteraSi nous atteignons les 3000 euros, nous pourrons éditer cespour que vous puissiez profiter pleinement du travail réalisé par Masako.Si nous atteignons les 4500 euros, nous pourrons vous proposer uneavec des couvertures rigides cartonnées, un marque page en tissus, un pelliculage brillant et un dos cousu et collé. Les mécènes seront crédités à la fin des trois mangas.En ce qui concerne les packs :