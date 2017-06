T3 est un remake du 2 sans Linda Hamilton mais avec un Terminator sorti tout droit des rêves mouillés d'un lycéen. La scène où elle augmente la taille de son décolleté est affligeante. Salvation est un bordel sans nom qui au final ne raconte que des banalités et où la guerre du futur a lieu sans les armes-laser des intros des 1 et 2.

J'ai presque de la sympathie pour Genysis qui ose tout (un sosie de Schwarzy sans sa bite, une copie coréenne de Robert Patrick) et s'écroule sous le poids de ses twists en carton et ses intrigues bidons (Skynet en appli pour ipad, génie). Pris comme le cosmo-nanard complet qu'il est et en y allant en connaissance de cause il y a moyen de s'amuser, mais c'est au dépend du film, pas avec lui.







Amrith > Oui il aurait été entièrement possible de faire un bon film, mais pour ça il fallait quel quelqu'un ait une idée de là où ils voulaient aller. Le fait que, comme pour Prometheus , Scott nous a refait le coup de non-le-xenomorphe-ne-sera-pas-dans-le-film-mais-en-fait-si montre que même lui ne savait pas. Il voulait juste faire un Alien .

C'est fondamentalement le même problème que son prédécesseur, il raconte une histoire qui n'a pas lieu d'être raconté et t'auras beau y greffer 2001 l'ensemble sera tiré vers le bas par ce fait. Là ils n'avaient même pas d'histoire.

