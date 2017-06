Plus que l'animation la question c'est la pertinence d'une série qui en 93 était pionnière de la parodie, la blague méta et de la destruction de 4e mur quand aujourd'hui même Mon Petit Poney fait son beurre là dessus. Va leur falloir de très bons scénaristes parce de nos jours même Minus et Cortex qui chambrent Spielberg ça ne suffira pas.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.