Animaniacs

aura droit à un reboot. La nouvelle série sera toujours produite par Amblin Entertainment, la Warner Bros et Steven Spielberg.Il faut voir ce que ça donnera. Je leur souhaite bon courage, car la série originale est d'une qualité exceptionnelle, tant au niveau de la réalisation technique magnifique et de l'animation d'une fluidité éblouissante (les studios TMS, Startoons et Wang ont accompli un travail prodigieux) que de son humour qui résidait aussi bien dans les gags visuels cartoon hilarants que dans les jeux de mots désopilants et autres références culturelles et cinématographiques. Encore aujourd'hui, elle n'a pas pris une ride et demeure l'un des plus beaux fleurons de l'animation Américaine télévisée des années 90.