Plus jeune que moi

Chihiro Hiro

Résumé

Mihoro est lycéenne, mais elle est aussi et surtout la soeur aînée d'une grande fratrie ! Aussi, pour aider sa mère, il n'est pas rare qu'elle s'occupe de ses quatre petits frères. Attentionnée à l'égard des autres, elle est sans aucun doute une fille sur qui on peut compter. Aussi, un matin, alors qu'elle se rend au lycée, elle vient en aide à un jeune garçon, dont le vélo vient de dérailler. Très vite, ces deux-là se rapprochent. Mais tandis que Mihoro le considère un peu comme son nouveau "petit frère", lui, a des vues sur la jeune fille…

Un nouveau shôjo manga s'invitera dans notre catalogue dès le mois de mai ! Et attention, il marque le début d'un nouveau sous-label pour notre catalogue : le label. Bien conscient que notre ligne éditoriale très engagée et sociale peut sembler parfois un peu pesante, mais aussi par nécessite de lâcher parfois un peu la pression, nous avons ressenti le besoin de proposer des shôjo plus rafraichissant. L'idée est simple : réunir sous ce label des shôjo qui mettront de bonne humeur, grâce à leur énergie positive communicative, mais aussi à leurs personnages attachants et qui se respectent. Par ailleurs, si nous nous efforçons de prouver que le shôjo manga ne se limite pas au genre "amours lycéennes", il serait dommage de s'interdir de publier des oeuvres de ce genre-là. Ce labelsera signalé, comme notre label, par un sticker détachable sur les couvertures des premiers tomes des séries concernées.est donc le premier manga du label, mais aussi le premier manga d'une jeune auteure :! Cette série, d'abord prévue pour être en 3 chapitres, a en fait remporté un concours de popularité, dans les pages du magazine Margaret : trois premiers chapitres ont été proposés aux lecteurs, qui ont voté pour leur préféré. C'est celui de Chihiro Hiro qui a gagné, et a pu devenir une série. D'abord en 3 chapitres… pour finalement durer trois tomes ! Le style graphique desemble s'inscrire à mi-chemin entre celui de Saki Aikawa (He is a beast) et Mika Yamamori (Daytime Shooting Star). La mangaka a une manière unique et détaillée de dessiner les yeux de ses personnages. Tout en maîtrisant parfaitement les codes des comédies romantiques, la mangaka nous propose une histoire rafraichissante, habitée par des personnages sains et positifs, et dans laquelle les familles jouent parfaitement leur rôle.