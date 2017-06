Planète Japon 33

Prenez place pour un nouveau voyage au coeur de la culture japonaise : bienvenue dans Planète Japon n°33 ! Un numéro qui s’éveille, avec la rencontre du moine bouddhiste Chôdô Kanshun , et l'initiation au rituel du kôdô. Pour mieux revenir aux réalités quotidiennes : match au sommet washlet vs. washiki, les cabinets high-tech sont-ils dangereux pour la santé ? De sérieuses études japonaises mettent en garde. Découvrez le monde fantastique de Kuniyoshi , la référence en matière de tatouages irezumi. Lui aussi est riche de motifs et de couleurs, le kimono se modernise et s'accessoirise pour mieux reconquérir la rue ! Partez aux confins de l'archipel d'Okinawa pour capturer le bleu de la mer avec un passionné, et revenez à dos de tortue volante...une star de kaiju ! Le secret minceur et longévité des Japonais se trouve-t-il dans leur assiette ? Deux aliments pleins de promesses sont décortiqués. 100% goodies, retrouvez un Akiba Live spécial Noël riche en nouveautés , et notre shopping tendance Japon. Ainsi que vos rubriques Pause Lecture, Top Manga, Japanime, Drama Session, Planète Japon en France, Image et son, Recette, News, Caisse à disques . Excellente lecture de ce Planète Japon n°33 à toutes et à tous, et merci de votre fidélité !!