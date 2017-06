Mobile Suit Gundam 00

En l’an 2037, toutes les ressources naturelles de notre monde sont épuisées. Trois ascenseurs orbitaux sont alors construits pour capter la lumière du soleil par les trois fédérations majeures de la Terre. Mais toutes les nations ne bénéficient pas des retombées de cette technologie et les dissensions entre les fédérations et les pays neutres causent guerres et terrorisme pour acquérir la suprématie de l'énergétique.

Après Mobile Suit Gundam Seed, c'est une autre série de la célèbre saga qui arrive sur Crunchyroll en VOSTFR :(Kidô Senshi Gundam 00). Sortie au Japon il y a tout juste dix ans, cette série composée de deux saisons de 25 épisodes est réalisée par(FullMetal Alchemist, Shaman King). L'intégrale de la saison 1 est déjà disponible dès maintenant, aussi bien en accès gratuit que via l'abonnement Premium (pour un visionnage sans publicité) sur www.crunchyroll.com/mobile-suit-gundam-00 . La saison 2 suivra dans quelques semaines.– Au Japon, Gundam est une véritable institution. Créée en 1979, la première série a révolutionné le robot géant dans les animés. Depuis, la saga a fait l’objet de dizaines de séries TV, films et OAV, toutes produites par le studio– La sérieest réalisée par(FullMetal Alchemist, Shaman King) et le scénario écrit para (Highschool of the Dead, Saint Seiya – Hades Elysion, Hellsing).: Kidô Senshi Gundam 00 (機動戦士ガンダム00): 2007: 2 saisons de 25 x 24 minutes: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino: Seiji Mizushima: SunriseMobile Suit Gundam 00 est disponible sur Crunchyroll dans le monde entier, excepté en Asie.