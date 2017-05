Drag-on-Dragoon 2 a été produit sans Yokô Taré (qui a eu un rôle mineur sur les cinématiques mais n'a pas écrit l'histoire), du coup quand il a repris contrôle de son univers il a relégué ce jeu au rang d'univers alternatif, à la Macross 2 ou G-Saviour , faisant de NieR la "vraie" suite.



Sch@dows a écrit: un truc déjà pas folichons et considéré par beaucoup comme la fin "parodique" du jeu.

C'est toute l'ironie de la chose. La "vraie" fin est la fin WTF complète que les joueurs ont qualifié de fin "blague" pendant des années. La blague s'est donc faite à leurs dépends en réalité.



RaidenSnake a écrit: Cette série mériterait es remastered/remake, elle est trop bonne

Automata est sans aucun doute le premier vrai bon jeu du lot, le reste oscille entre le moyen-moins et le médiocre.

La plupart des fans s'acharnent sur un lore que le créateur semble improviser à chaque opus, ces derniers n'étant pas même pas forcément cohérent avec eux-même (genre dans Automata t'as une poignée de quêtes secondaires, sans doute écrites par des sous-traitants externes, qui contredisent ouvertement ce qu'on peut voir dans la quête principale).

Et je pense que la complexité inutile de la chose fait parti du message de Yokô, la fin d' Automata va fortement dans ce sens.



J'ai tenté de regarder la pièce de théâtre préquelle à Automata . Faut s'accrocher, entre les idols de troisièmes zones qui surjouent leurs personnages d'androïdes de combat, la production value digne d'une pièce de théâtre du lycée et l'enregistrement, son comme image, très moyen. Au bout de 20-25 minutes j'ai préféré rester sur le résumé que m'en a donné le jeu.





Maintenant vu le succès incroyable d' Automata remake , quitte à ce que Yokô passe plusieurs années sur un projet je préfèrerais quelque chose de nouveau. Car l'intérêt de ses jeux tiens plus dans ce qu'ils ont à dire que dans le jeu lui-même. Le voir passer deux ans sur un remake de NieR , donc une expérience déjà disponible, c'est deux ans qu'il ne passerait pas sur un nouveau projet à continuer d'explorer les terres inconnues du jeu vidéo. a été produit sans Yokô Taré (qui a eu un rôle mineur sur les cinématiques mais n'a pas écrit l'histoire), du coup quand il a repris contrôle de son univers il a relégué ce jeu au rang d'univers alternatif, à laou, faisant dela "vraie" suite.C'est toute l'ironie de la chose. La "vraie" fin est la fin WTF complète que les joueurs ont qualifié de fin "blague" pendant des années. La blague s'est donc faite à leurs dépends en réalité.est sans aucun doute le premier vrai bon jeu du lot, le reste oscille entre le moyen-moins et le médiocre.La plupart des fans s'acharnent sur unque le créateur semble improviser à chaque opus, ces derniers n'étant pas même pas forcément cohérent avec eux-même (genre danst'as une poignée de quêtes secondaires, sans doute écrites par des sous-traitants externes, qui contredisent ouvertement ce qu'on peut voir dans la quête principale).Et je pense que la complexité inutile de la chose fait parti du message de Yokô, la fin d'va fortement dans ce sens.J'ai tenté de regarder la pièce de théâtre préquelle à. Faut s'accrocher, entre lesde troisièmes zones qui surjouent leurs personnages d'androïdes de combat, ladigne d'une pièce de théâtre du lycée et l'enregistrement, son comme image, très moyen. Au bout de 20-25 minutes j'ai préféré rester sur le résumé que m'en a donné le jeu. un remaster de NieR semble possible . Je préfèrerais qu'on évite le, quitte à ce que Yokô passe plusieurs années sur un projet je préfèrerais quelque chose de nouveau. Car l'intérêt de ses jeux tiens plus dans ce qu'ils ont à dire que dans le jeu lui-même. Le voir passer deux ans sur unde, donc une expérience déjà disponible, c'est deux ans qu'il ne passerait pas sur un nouveau projet à continuer d'explorer les terres inconnues du jeu vidéo.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.