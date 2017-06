NieR:Automata

-"Pas ça !"

-"Arrêtez !"

-"J'ai mal !"

-"Au secours !"

-Nous ne voyons le jour que pour être détruits.

Action-RPG NieR:Automata

-Même si nous ne sommes pas vivants, nous nous entretuons.

Citizen Kane

NieR

un bon jeu

witch-time

Bayonetta

MGR

open world

open world

Dark Souls

NieR:Autowaifu

action RPG

Il y a plusieurs milliers d'années des extra-terrestre ont entamé une invasion de la Terre en y envoyant des machines, les formes de vies mécaniques. Acculés les humains fuirent sur la Lune, laissant à YoRHa, une armée d'androïdes, la mission de reconquérir la Terre.

En l'absence de contact directe avec leurs maîtres, chaque camp continue ce combat sans fin alors que la frontière entre les deux se brouille de plus en plus...

Near a Tomato

namedrop

fetch quests

Witcher 3

Zelda

Ôkami

God Hand

NieR

MGS 2&3

Zelda

NieR:Automata

NieR

NieR

Ma relation avec Yokô Tarô peut se résumer par le refrain de la chanson de Gainsbourg et Birkin. C'est un électron libre au sein de l'industrie du jeu vidéo japonaise qui a plein de d'idées originales, écrit des scénarios prenants et a un point de vue acerbe sur ce milieu et sa culture, mais comme il bossait pour Cavia, une boite de troisième zone spécialisée dans l'adaptation de mangas et anime, ben ces jeux oscillent entre le très moyen et le complètement catastrophique. Les idées et les intentions sont solides, mais la forme est désastreuse, un peu comme si Uwe Boll ou Paul Anderson avaient réaliséDu coup même si je comprend ce qui a pu faire de ses jeux des œuvres cultes, j'ai toujours été à coté de la chose. Faire trois ou quatre fois un jeu raté parce que la vraie fin payera incroyablement émotionnelle parlant c'est pas vraiment ma tasse de thé.Mais ça c'était avant.Avant PlatinumGames.Par un miracle comme on en voir un tous les dix ans, non seulement Square a décidé de financer une suite à l'échec commercialmais en plus décide d'en confier le développement à Platinum histoire d'en faireEt ça change tout.Comme le jeu n'est plus subit, d'un coup les maladresse et petites erreurs deviennent plus sympathiques. Ces incongruités donnent désormais du caractère et de la personnalité au jeu. J'imagine que c'était là depuis les début du brave Yokô, mais ma frustration m'empêchait de le voir.Alors soyons clairs, c'est du Platinum Light sans caféine. On retrouve certes leurs habitudes, dont l'indispensable esquive (qui permet d'enchainer un contre gratuit), l'objet qui offre une parade en pointant le stick dans la direction d'un coup qui va frapper et on peut même équiper un pseudoqui ne sert à rien parce qu'après l'esquive on enchaine directement le contre, rendant le ralentissement du temps inutile. Mais en fait le système de combo est très pauvre et très loin des possibilités d'unou un. C'est la fête au martellement des boutons, et les coups s'enchainent tous seuls sans avoir à chercher ou mémoriser les combos. Par contre je tiens à signaler qu'en main c'est très agréable, contrairement aux deux jeux sus-cités la partie plateforme est un régale et on gère ses sauts comme on veut sans le moindre problème.Mais de toute façon le jeu est dans l'ensemble très facile, et encore plus une fois qu'on a compris que les puces de soins un peu avancées sont complètement craquées. Je suis mort 8 fois en 50H de jeu, 4 fois au tout début et 4 fois dans un niveau avancée où d'un coup des obstacles tuent en un coup parce que pourquoi pas.De la même façon le jeu ambitionne d'être un, mais n'a en réalité que trois vraies zones ouvertes, dont un désert qui, comme le nom l'indique, est relativement désert. Le jeu se sent plus à l'aise dans les zones plus réduites, étroites et dirigistes qui lui permettent de mieux gérer la mise en scène de son récit avec l'avancement du joueur.Plus généralement cetest de toute façon très limité, on se croirait devant ceux que le Japon produisait sur la fin de la PS2 ou le début de la PS3, que ce soit la taille des zones ou leurs limites. Il n'est pas rares de rencontrer des barrières invisibles en voulant sauter un obstacle dont on peut franchir deux ou trois fois la hauteur, ou en tentant de franchir un buisson qui ailleurs ne pose aucun problème à traverser.A noter aussi queest aussi passé par là. Lorsqu'on meurt le joueur reprend au dernier point de sauvegarde visité (la dernière sauvegarde de la mémoire de l'androïde est installée dans un nouveau corps) et reprend là où il en était, mais sans les puces installées sur son précédant corps qu'il faudra donc récupérer sous peine de les perdre. Et remourir en chemin signifie bien sur leur perte définitive. Pendant ce temps les autres joueurs connectés aux serveurs pourront trouver le corps du joueur et choisir soit de le looter pour un boost temporaire basé sur ses puces équipées, soit de le réactiver pour gagner un allié.Dans la théorie ça veut illustrer le cycle de réincarnation dans lequel les personnages sont prisonniers, dans les faits le jeu est trop simple pour que l'on meurt souvent et pour ne pas avoir à récupérer ses puces on peut simplement recharger la dernière sauvegarde pour reprendre exactement au même endroit avec l'équipement perdu.Un coup dans l'eau.Bref sur l'aspect purement jeu,est uncorrecte, mais sans éclat ou génie. Il a des bases solides et des recettes éprouvées mais rien de particulièrement bien implémenté ou exécuté. Mais ça se joue bien en main et c'est déjà un pas de géant pour Tarô.Ce post s'annonce plus long que prévu, aérons-le avec une image de 2B par Yoshida.Ça va mieux comme ça.Du coup, l'histoire.Fondamentalementest une fable où des androïdes et des machines plus humains que le plus humain des humains sont plongées dans les affres du vertige existentialiste. Qui suis-je ? Où courge ? Dans quelle étagère ? Quel sens donner à ma vie quand mon créateur ne répond pas à mes prières ? Quand serais-je libéré de cet enfer sur Terre ? Et pourquoi les androïdes de YoRHa portent des jupes avec leur culottes apparentes ?Le jeu traite son sujet avec plus ou moins de brio, parfois avec humours, parfois dans le débordement de tragique. Le problème ici vient surtout du fait que c'est raconté à travers des personnages et des dialogues qui sortent tout droit d'un anime. Des uniformes de goth loli aux opératrices à la base trop jalouses du fait que tu soit déployée sur Terre et qui te demandent de leur ramener des photos de fleurs, payes ton armée d'androïdes tueurs de machines. Je pense qu'ici on est tous immunisé et désensibilisés à la chose, mais je suis sur que certains joueurs qui ne baignent pas forcément dans le monde de l'animation jpn ou du J-RPG ont du se heurter à la chose en pensant bêtement jouer au dernier Platinum.Faut aussi passer la posture du jeu, cf la pub en haut de ce poste, qui n'hésite pas àfaçon tapis de bombe. Par exemple on a un personnage appelé Pascal, un appelé Jean-Paul, un Simone, un Marks ou un autre Kierkegaard. Subtilité, en lettre de sang j'écris ton nom...Comme d'habitude chez Tarô il faudra refaire le jeu plusieurs fois pour débloquer les fins une à une jusqu'à la "vraie" fin et sa conclusion. Ce qui entraine des moments longs où on refait la même chose à l'identique avec un autre personnage au nom de l'alternance des points de vue. sans trop en dire il faut attendre le dernier tiers du jeu pour que ce dernier adopte un rythme mieux géré et maitrisé. Pas que ce qui vient avant soit mauvais, le jeu offre régulièrement des affrontement dantesques contres des armées de machines ou des batailles gigantesques qui permettent de ressentir toute l'ampleur du conflit, ainsi que des moments très intenses qui ne peuvent qu'impliquer le joueur. Mais cette troisième partie arrive mieux que les autres à jongler entre ses intrigues pour arriver à un final où tout coïncide.Je regrette dans l'ensemble que le jeu n'aille pas au bout de ses idées, à un moment pendant le troisième acte j'ai cru que le jeu irait vraiment au bout de son scénario. D'autant que les révélations sur la fin sont un peu vaseuses et que le jeu fini par confondre complexité et profondeur.Par contre bon point, toutes les quêtes secondaires sont scénarisées. Alors leur contenu est souvent lénifiant (c'est 90% deet autre missions fedex sans intérêt) et que le reste est saboté par le fait qu'une fois une quête accepté là où il faut aller est marqué sur la carte en rouge (exemple : dans une quête on nous demande de retrouver des endroits pour y prendre des photos bien précises, les descriptions sont claires et on voit immédiatement par où chercher, mais non sur la carte l'endroit précis où aller prendre la photo est indiqué en gros, transformant la phase de recherche en un bête passage au point de contrôle -___-). Mais leur écriture rattrape souvent la chose et les histoires racontées vont dans le sens du récit. Il y en a bien 2-3 ratées qui trahissent que leur écriture a été au moins pour une partie été sous-traitées à des boites externes, mais dans l'ensemble ça vaut le coup de perdre le temps de les faire en marge de la quête principale.C'est pas du niveau d'unet ses quêtes avec cinématiques et tout, mais on est bien au dessus de la moyenne de ce qu'on rencontre dans le RPG ou le jeu d'aventure japonais moyen (oui, c'est toi que je regarde dans les yeux).Je ne dirais rien du contenu, mais la route vers la fin E m'a offert un des moment les plus intense de ma vie de joueur. Un truc qui m'a rendu tout fou dans ma tête de par l'expérience sincère qu'elle offrait. Un moment de grâce absolu.Je disais plus haut que le jeu me rappelait les jeux japonais de la fin de la PS2/début PS3. C'est vraiment l'impression qu'il me donne, celle d'être un anachronisme réalisé par un mec à qui on a laissé une quasi carte blanche. Et par conséquent c'est un jeu qui a du cœur, un jeu qui a une véritable âme. Il me semble arriver à invoquer l'esprit des jeux japonais de série B de l'époque, ceux qui osaient essayer des choses, qui n'y arrivaient pas forcément parfaitement, voir qui se plantaient par moments, mais qui dégageaient un je ne sais quoi de typiquement nippon qu'on ne pouvait qu'apprécier.Si je devais comparer le jeu je le comparerais à des production commeou, en écrivant ceci je réalise que ceest probablement la plus Clover des production Platinum, et avec par dessus une couche de Kojima époque PS2, le Kojima joueur et post-moderne des, celui avant qu'il ne deviennent une rock star qui se monte le melon.Pour moi c'est probablement ça ce que j'ai le plus apprécié de ce jeu, la façon dont au fond de lui brûle encore la flamme d'un esprit du jeu Japonais. Celui d'avant que les ventes faiblissantes, les jeux mobiles et l'explosion des couts de développement ne l'étouffent. Et ça, pour moi, c'est déjà le bout du monde.Je n'ai aucun doute queremportera partout tous les prix du jeu de l'année, mais ceux qui auront faitsavent que le jeu de l'année du cœur sera les aventures existentialistes de 2B et 9S.Sérieux, faites ce jeu. Il le mérite.PS: si 95% du jeu, passées quelques références ici et là et des personnages qui reviennent hors contexte, est bien sans relation avecpremier du nom, sur la fin le jeu va passer un long moment (40-60 mins) à bombarder le joueur de références directes pour expliquer un point secondaire du scénario. Pas de quoi justifier de faireavant pour autant, mais allez quand même lire un résumé. Si vous ne savez pas ce qu'est un replicant ou un gestalt vous allez passer un moment à vous demander de quoi on parle là.