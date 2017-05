Bon, Berserk 2016, c'est fini, et y'avait vraiment rien de sauver, du début à la fin. Palme d'or pour la scène d'apparition de Griffith, ruiné par une magnifique musique rock (et aussi par le Griffith le plus moche que j'ai jamais vu)



Et "bonne" nouvelle du coup, la série revient en printemps prochain pour adapter l'arc suivant, en nous teasant l'armure Berserk et Schierke avec Ivalera. Ils sont bien décidés à achever la série à coup de pelle on dirait...

"Alcohol is humanity's friend. Can I abandon a friend ?" ~ Yang Wen-Li



"l'AEUG est le plus grand club de partouze gay de l'otakusphère mondiale" ~ Mellorine