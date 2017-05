Pour ma part, mes achat du mois ont été:



Batman & Robin sur Mega CD



et Ecco 2 aussi sur Mega CD



Plus qu'une douzaine de jeu et j'aurais tout les jeux que je souhaite avoir sur Mega CD (après, j'aurais encore 2 jeu SNES, 3 jeux NES, 6 jeux game gear, un jeu Master system 2 jeux playstation, 3 jeux megadrive, 5 jeux 32X et 15 jeux Saturn et j'aurais tout les jeux retro que je souhaite avoir

