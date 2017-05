Pour moi, CR c'est fini.



Depuis plusieurs semaines, il m'est quasiment impossible de regarder les épisodes des séries populaires le jour de leur sortie sans doubler ou tripler le temps de lecteur a cause des freeze et préchargement, quelque soit la résolution choisi (voir même avec l'appli windows 10 qui ne te laisse aucun choix à ce propos, arrivant même a freezer quand l'image ressemble à un webcam des années 90).

Aucun problème pour regarder des séries plus anciennes, voir des épisodes de début de saison, en 1080p, ni aucun problème pour regarder de la HD sur d'autres site, ou pour télécharger au double de la vitesse requise pour ce genre de flux.



Bref, le problème ne vient pas de chez moi, et je ne serais pas étonné que cela soit lié à une archi sous-dimensionnée de leur côté, incapable d'absorber le rush des premiers jours de sortie.



Quoi qu'il en soit, le SAV en a juste rien a faire, et évidement, ils refuse de rembourser cacher derrière leur conditions d'utilisation abusives (aucune CGU ne peut être considérée comme valide si l'entreprise n'honore pas elle même les engagements pour lesquels elle est payée).



Alors oui, ça marcherait toujours pour voir les séries populaires avec 2-3 semaines de délai, voir les séries plus anonymes ou les "oldies", mais pas a ce prix là.

Après plusieurs années d'abonnement, direction le bon vieux warez u__u