Créer par le canadien John Kricfalusi et diffusé sur la chaîne américaine Nickelodeon à partir de 1991, The Ren & Stimpy Show est une série animée qui a ouvert la voie à des cartoons à l'humour plus subversif, John K et son équipe a su également remettre en place le cartooniste au processus de la création, comme c'était le cas dans le vieux cartoons.