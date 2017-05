J'avais retenté le jeu il y a deux ou trois semaines, voir les ajouts depuis. Ben quand on tire le stick vers l'arrière le jeu passe en mode rétroviseur, du coup a chaque virage ou presque j'activais ça juste en essayant de tourner et finissait dans le mur.

J'ai remonté le problème, on m'a dit que c'était connu.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.