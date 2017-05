Nexus a écrit: Aniplex donnera toujours les droits de leur séries/films a Wakanim (vu que ça leur "appartient" comme AoA au US pour la vidéo) sauf si... Netflix/Amazon entre en lice sur ces titres of course.

Toujours ? Comme avec des titres comme Gyakuten Saiban ? ReLife ? B-Project ? Im@S Cinderella Girls ? Nantoka ViVid ? Rampo Kitan ?

Je serais toi, je serais moins absolu, il y a plein de titres Aniplex récents (depuis le rachat) que Wakanim n'a pas eu, et ce hors des deals avec Netflix et noitaminA/Amazon. Et inversement dans leur line-up actuel de 8 séries t'en as 4 qui ne sont pas du Aniplex ( Danganrompa, Servamp et LoveLive! ).





Sch@dows a écrit: La seule veritable menace qu'a jamais eu CR (et qui est peut être à l'origine de cette trêve avec Funi), ce sont Amazon et Netflix qui semblent vouloir s'impliquer d'avantage.

