Pour ceux qui ne connaissaient pas, si vous avez bien regardé la vidéo, vous avez dû comprendre qu'il s'agit d'une compilation de mini-séries. Pour l'instant, j'ai revu une douzaine d'épisodes, et voilà celles qui apparaissent pour l'instant :



- Les Animaniacs : Les frères Warner (et la sœur Warner) sont des toons effacés de l'histoire officielle du studio, car incontrôlables. Longtemps, ils restèrent enfermés dans le château d'eau de Burbank, avant qu'ils ne s'évadent et commencent à semer la pagaille. Concrètement, la série est composée essentiellement de parodies, d'aventures à d'autres époques (durant lesquelles ils rencontrent des personnalités historiques), et des exactions des héros à notre époque. Les principaux adversaires sont Ralph le gardien, Otto Gratésnif, Salut Nounou, et Thaddeus Plotz, le patron du studio.

La vidéo évoque le refus de la moralité dans les Animaniacs, et c'est vrai. Nombre d'histoires commencent avec les Warner dérangeant un quidam qui n'avait rien demandé, et qui vont ensuite sans prendre à lui lorsque celui-ci ne répondra pas positivement à leurs sollicitations. Bugs Bunny avait un côté sadique, mais il n'engageait finalement jamais les hostilités, là où les Warner sont des parasites et des dangers publiques, qui font n'importe quoi parce que c'est dans leur nature profonde.

La série repose énormément sur les gags visuels et l'humour non-sens, même si certains jeux de mots ont été difficiles à rendre pour la VF. Il s'agit quoi qu'il en soit d'une des meilleures de ce dessin-animé.

Rififi l'Ecureuil : Rififi est une ancienne vedette de cartoon un peu acariâtre, aujourd'hui à la retraire, qui au quotidien doit composer avec son neveu Noisette, et ses anciens antagonistes qui ne lui ont jamais pardonné de les avoir tournés en ridicules dans ses aventures. Cette mini-série part donc du même principe que Looney Tunes back in action ou Roger Rabbit : celui selon lequel les Toons sont des acteurs comme les autres. A ce titre, Rififi possède une connaissance poussée à la fois de cet univers - qu'elle utilisera pour se débarrasser des casse-pieds - mais aussi de l'envers du décor, d'où un style désabusé et des milliers d'anecdotes à raconter sur les stars. Le personnage est drôle, et sa façon de maitriser absolument tous les codes des cartoons lui donne une puissance inimaginable ; la série s'apprécie d'autant plus avec de bonnes connaissances des classiques.

Rita et Spot : Rita, la chatte mélomane, et Spot, le chien balourd, forment un duo aussi soudé qu'ils sont mal assortis. Même si Rita prétend détester les humains, ils cherchent un toit pour les accueillir.

C'est avec l'âge adulte que je me rends compte à quel point cette mini-série est grandiose, et bénéficie d'un doublage exceptionnel. Pensée pour détourner les comédies musicales, cela passe incroyablement bien en VF grâce à la voix suave de Marie Ruggeri, qui double Rita avec maestria. Les épisodes sont donc absolument superbes, à la fois drôles et émouvants.

Toubeau et Mindy : Toubeau est chargé de veiller sur la petite Mindy, avec une punition promise en cas d'échec ; sauf que la gamine ne tient pas en place, ce qui nous mène à des courses poursuites démentes. Le soucis, c'est que Toubeau s'en prend toujours plein la gueule, donc c'est rapidement lassant.

Les aventures de Randy Beaman : Con, surréaliste, en un mot immanquable

Minus et Cortex : Pierre Hatet forever. La meilleure mini-série.

A ce stade, je n'ai pas encore vu Poulbo, les Hippos, Cathy Baboom, le Mime, et Minerva.



Batman the Animated Series

Personnellement, je considère les Animaniacs comme un chef d'oeuvre ainsi que l'une des toutes meilleures séries animées américaines des années 90.Elle bénéficie d'une réalisation technique absolument fantastique (un character design beau etexpressif, une animation d'excellente qualité, des décors superbes, une mise en scène hors pair) et de scénarios complètement délirants.De plus les personnages sont haut en couleurs, complètement allumés et tous plus inoubliables les uns que les autres.De plus l'humour est d'une richesse hallucinante et franchement inouïe et touche de nombreux domaines: les gags visuels cartoon, les quiproquos, le second degré, les calembours (admirablement traduits dans la VF), les innombrables références culturelles et cinématographiques qu'il est impossible de toute percevoir lors d'un premier visionnage.Je trouve même que c'est une série qui se bonifie avec le temps, pour avoir pu redécouvrir la quasi totalité des épisodes en 2009 lors de sa rediffusion sur la chaîne Boomerang, elle était encore meilleure que dans mes souvenirs d'adolescence (la dernière fois que j'avais suivi assidûment la série, c'était en 1998 dans les Minikeums).En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que dans 80% des cas, les victimes de notre trio sont généralement des personnages fondamentalement antipathiques: le vendeur de bonbons hautain et condescendant (qui bottera même les fesses d'une bonne soeur !), l'homme d'affaires de l'avion qui est égoïste et capricieux, le pirate cupide et sanguinaire, le chercheur d'or escroc et menteur...Il arrive parfois que ce soient des personnes beaucoup plus sympathiques comme le savant Albert Einstein, mais c'est assez rare.L'un de mes épisodes favoris est celui ou le professeur Gratésnif doit rendre les frères Warner et la soeur Warner gentils, polis et sages car des hommes et femmes d'affaire japonais doivent rencontrer Plotz patron des studios: celui ci espère conclure un contrat juteux avec ces personnes et amasser la coquette somme de 1 milliard de dollars. Mais le contrat ne sera viable que si les Japonais rencontrent l'ensemble des gens travaillant et vivant à la Warner, dont évidemment Yakko, Wakko et Dot.Bien entendu, pendant une longue partie de l'épisode, nos joyeux trublions en font voir de toutes les couleurs à notre infortuné psychiatre. A bout de nerfs, il leur hurle qu'il ne pourront pas venir à la fête, ces derniers lui demandent pourquoi et il leur répond aussi sec "Parce que vous ne m'écoutez pas et que vous faites n'importe quoi tiens !"Tout de suite après, ils deviennent sages comme des images sous les yeux éberlués de Gratésnif et leur dit ensuite "Mais pourquoi vous me menez la vie si difficile ?" et juste après ils l'embrassent et lui répondent "SMACK! PARCE QU'ON VOUS AIME BIEN!"Lors du début de la fête, Yakko, Wakko et Dot s'en tiennent à la parole donnée et restent très calmes et ne font pas de chambard. Yakko raconte même une blague (en Japonais !) aux hommes d'affaires et leur interprète les faisant bien rire !Hélas, en dépit du fait qu'ils se soient tenus à carreau, Plotz ordonne à Gratésnif de ramener nos trois héros au château d'eau, ce qui attriste beaucoup ceux ci et cela peine évidemment notre psy.Mais bien entendu, pour le bonheur de nos zygomatiques, ils n'en restent pas là et reviennent à la fête en se comportant comme d'habitude.Je trouvais que c'était un épisode très intéressant qui se démarquait singulièrement des autres et il démontrait que Yakko, Wakko et Dot sont parfaitement capables d'agir de manière rationnelle et sobre et faisaient ressortir une certaine sensibilité chez eux.C'est juste que faire les fous et commettre des tonnes de farces et de tours pendables les amusent beaucoup plus.Ah, j'ADORE RIFIFI !Avec les aventures de Yakko, Wakko et Dot ainsi que les mésaventures de Minus et Cortex, la mini série de notre écureuil râleuse est ma préférée !!Franchement j'adore son humour sarcastique et elle a un excellent sens de la repartie !Et je confirme le fait que de très bien connaître les classiques des Looney Tunes et des Merrie Melodies rendent les épisodes encore plus délectables à suivre, tant ceux ci regorgent de références.Par exemple, dans l'épisode où elle en fait voir des vertes et des pas mûres à Daniel Boon le trappeur, le trio qui chante les exploits de cet aventurier sont en fait Tom, Dick et Larry, les Dover Boys héros d'un cartoon éponyme absolument hilarant de Chuck Jones.Curieusement, je n'accrochais pas trop à cette mini série étant ado, alors qu'à l'heure actuelle, je l'apprécie beaucoup plus. C'est peut être dû au fait qu'étant plus jeune, je n'étais pas friand des comédies musicales, alors que maintenant c'est un genre cinématographique que j'aime un peu plus.A noter aussi que de nombreux fans américains ont été ébahis par la prestation de Marie Ruggeri qu'ils ont trouvé magnifique, certains d'entre eux préfèrent même son interprétation de Rita à celle de la comédienne américaine, c'est pour dire !Ah non, moi j'ai toujours beaucoup aimé Toubeau et Mindy. Le schéma narratif est certes répétitif (mais bon pas davantage que des séries comme Titi et Grosminet, Bip Bip et le Coyote ou encore Tom et Jerry qui sont pourtant des joyaux), mais les gags sont tellement drôles et excellents que chez moi, ça passe comme une lettre à la poste.C'est vrai qu'on pourra déplorer que le pauvre chien n'ait jamais droit à la reconnaissance qu'il mérite et qu'il se fait perpétuellement réprimander par sa maîtresse à la fin de chaque récit, mais cela n'entache nullement mon plaisir à suivre ces épisodes.Très sympathique, même si personnellement dans le genre surréaliste et absurde, je préfère nettement les "Bonnes Idées, Mauvaise idées" qui me font rire comme une baleine !Monumental. Monumental. 

Minus et Cortex a toujours été MA mini série préférée des Animaniacs, ex-aequo avec Yakko, Wakko et Dot.Notre tandem a un charisme absolument incroyable, leur thème musical est l'un de mes favoris et les gags sont géniaux.Ce que j'adore entre autres, ce sont les réponses absurdes de Minus quand Cortex lui demande- "Minus, est ce que tu penses, à ce que je pense ?"- "Je pense que oui Cortex, mais franchement, faire un film sur Blanche Neige et les Sept Samouraïs serait une très mauvaise idée."Tous les plans concoctés par notre duo échouent systématiquement, mais ce qui est intéressant, c'est que les causes de leurs échecs ne sont pas systématiquement dues à la bêtise de Minus: il arrive parfois que ce soit les stratagèmes trop ambitieux de Cortex qui fassent tout rater, ceux ci prenant quelques fois une ampleur et des proportions inattendues.Et puis entre la crétinerie de Minus ainsi que l'humour pince sans rire de Cortex, on a la certitude de toujours se payer une bonne tranche de fou rire avec ces deux là.De plus le langage simpliste de Minus contrastant fortement avec le vocabulaire châtié de Cortex donne lieu fréquemment à des moments fort cocasses.Les épisodes axés sur Minerva Mink sont franchement désopilants, mais il n'y en a que deux: les producteurs trouvaient que les gags étaient beaucoup trop sexuels pour un dessin animé familial.A noter aussi que Minerva fut crée par Paul Dini, le meilleur scénariste de Batman the Animated Series et créateur de la sublime Harley Quinn.