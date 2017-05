Je suis pas d'accord pour le prix. Certes ça ne fait pas d'un mauvais jeu un bon jeu, mais ça peut le rendre valable. Je ne trouves pas que les derniers Mortal Kombat ou Injustice sont de bons jeux de bastons, mais à 10€ en soldes Steam c'est rentable pour moi qui ne veut faire que le mode histoire pour son coté suprême nanard.

Combien de fois on se dit, ou on dit à d'autres, non mais plein pot il ne vaut pas la peine mais à 30/15/10/5€ hésite pas. Ben voila.





Pour cet USFII au delà de la version HD moche à 15€ faut pas oublier qu'il y a 13 ans pour moins cher (de tête ~30$) Capcom proposait la Street Fighter Anniversary Collection qui comprenait Hyper SFII , soit toutes les version de SFII en date en un jeu, on pouvait prendre le Ryû du SFII de base et le faire affronter le Guile de Turbo ou le Sagat de 2X , mais aussi Third Strike dans un port plus fidèle que la version DC. Ça c'était de la compile qui t'en donnais pour ton argent.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.