Je ne sais pas si Yoshida saura prendre les décisions radicales que demanderaient l'adaptation d'un manga de 7 volumes en un film de 90-120 minutes. Dans ma tête j'espérais secrètement Okada à l'adaptation, elle aurait été tellement dans son élément avec ces ados qui pètent un cable pour une raison ou une autre.





Mais en soit c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle que ce manga soit adapté en film d'animation high profile plutôt qu'en film live et avec peut-être une série de 13 épisodes un peu cheap.

Une très bonne nouvelle aussi que Kyoani et Yamada sortent deleur zone de confort et produisent quelque chose d'un peu différent des comédies scolaires feel-good pour otakus qui les caractérisent.

(et puis c'est quand même plus réjouissant que Takemoto qui gâche son temps et son talent sur Free - les origines )

