ANIME NEXT 100

découverte de dizaines de films datant de 1917 à 1941

Akira

Space Battleship Yamato: Resurrection

Jeune idole pop au sein d’un groupe à succès, Mima décide soudainement de se reconvertir pour commencer une carrière d’actrice, ce qui n’est pas au goût de son entourage et de ses fans. Au fur et à mesure qu’elle avance sur sa nouvelle voie, la fiction semble la rattraper et le personnage qu’elle incarne commence à prendre le pas sur la réalité. Peu à peu, Mima perd ses repères pour entamer une descente aux enfers dont elle ne ressortira pas indemne.

célèbre les 100 ans d’animation du pays avec une sélection de courts métrages inédits.Depuis ses débuts en 1917, l’animation japonaise n’a de cesse d’étendre son influence et de créer l’émulation autour d’elle.À l’occasion de ses 100 ans d’existence, l’a créé. Orienté autour des thèmes de l’héritage, de l’éducation et du futur de cette industrie, le projet est entièrement consacré à la promotion des diverses possibilités qu’offre le cinéma d’animation japonais.Composé d’un large éventail de films animés qui ont marqué l’histoire du pays en transcendant des générations entières et en repoussant les frontières,est guidé par l’envie de faire découvrir, ou redécouvrir, les origines de l’animation japonaise.À travers une sélection de courts métrages rendus publics par le National Film Center (NFC), composante du National Museum of Modern Art de Tokyo, l’association célèbre un siècle de créations animées et rend possible la. Films de propagande, westerns, documentaires animés… De quoi satisfaire la curiosité et les goûts de chacun.Dans le cadre du Festival d’Annecy, une sélection exceptionnelle sera projetée et offrira aux festivaliers un voyage inédit dans l’histoire du cinéma d’animation japonais.En début de séance de ce programme d’Annecy Classics, découvrez un cout métrage animé décliné d’un classique cinématographique et réalisé dans le cadre des "Short Cuts" Arte Court-circuit : Short Cuts "L’Empire des sens de Nagisa Oshima", animé par Franck Dion.Immersion dans le monde post apocalyptique d’Akira, œuvre culte de Katsuhiro Ôtomo.À l’occasion des 100 ans du cinéma d’animation japonais, le Festival vous propose un classique du genre,Œuvre culte et intemporelle,a révolutionné le monde de la bande dessinée dès sa sortie en 1982. Tant par son thème de monde postapocalyptique que par la qualité de sa narration au rythme inégalable, le manga a créé l’émulation et reste à ce jour une œuvre clé dans l’histoire du 9e art. Preuve en est, son auteur Katsuhiro Ôtomo reçoit en 2015 le Grand prix du festival d’Angoulême, une distinction qui reconnaît pour la première fois l’importance qu’a pris le manga dans le monde de la bande dessinée française.Face à l’ampleur du succès, l’auteur réalise lui-même l’adaptation cinématographique de son manga en 1988, et transpose à l’écran les aventures de son héros Tetsuo.Fidèle à la série de mangas, le film nous plonge en 2019, dans un Tokyo ravagé par une explosion nucléaire qui l’a frappé trente et un an plus tôt. La ville est plongée dans un chaos qui semble sans fin, où manifestations sanglantes et guerres entre gangs de motards rythment le quotidien de ses habitants. Parmi ces motards se trouve Tetsuo, un jeune adolescent orphelin qui voit son destin basculer un soir, alors qu'il essaie d’éviter un étrange enfant au visage de vieillard.Passé quelque peu inaperçu lors de sa sortie en France en 1991, Akira n’en reste pas moins un film majeur qui a marqué plusieurs générations. Dans le cadre de son programme spécial en hommage à l’animation japonaise, le Festival vous invite à découvrir ce classique de science-fiction futuriste qui a révolutionné le Japon conformiste des années 80.Suivez les aventures futuristes du cuirassé Yamato dans l’animé Space Battleship Yamato: Resurrection.Série d’animés au succès phénoménal créée par Leiji Matsumoto, Yamato a été une petite révolution au Japon. Diffusée sur les écrans de télévision du pays à partir de 1974, cette saga de science-fiction n’a eu de cesse, dès lors, de passionner les foules, au point de voler la vedette à l’épisode 1 de Star Wars, qui concordait avec la sortie de la première adaptation cinématographique de la série.Plus connue sous le titre, la série relate les aventures futuristes du cuirassé spatial Yamato et de sa flotte, qui parcourent l’univers en l’an 2199 pour lutter contre des civilisations extra-terrestres qui menacent l’humanité.En 2009, le film, réalisé par Yoshinobu Nishizaki, sort en salle. L’intrigue se situe désormais en 2220 et le monde est menacé par l’expansion d’un trou noir qui se rapproche dangereusement. Un plan est instauré pour déplacer plus de 300 millions de personnes loin de la Terre. Suite à l’attaque de la dernière flotte de transport, le cuirassé accourt. Le navire est désormais commandé par Susumu Kodai, avec à bord Miyuki, fille de Susumu et Yuki.À l’occasion des 100 ans de l’animation japonaise, et en lien avec la, second film de la saga reprenant l’intégralité de la série de 1970, le Festival vous propose d’embarquer à bord de ce cuirassé légendaire.À l'occasion de son programme spécial en hommage à la Chine, le Festival vous invite à découvrir les courts métrages d’une génération émergente de réalisateurs.L’industrie animée chinoise semble être à l’orée d’une nouvelle vague. On constate effectivement depuis dix ans l’émergence importante de réalisateurs de courts métrages chinois, certains issus de diverses écoles d’animation et d’autres venant du monde de l’art contemporain, participant tous ainsi à l’éclosion d’une cinématographie riche et variée, tant sur le fond que sur la forme.La volonté de ce volet réside dans la traduction de cette diversité apparente chez les cinéastes professionnels, et non pas seulement chez les étudiants, dont la diversité est tout aussi florissante. Consacré à cette nouvelle génération d’artistes, ce volet propose un éventail des principaux films qui ont marqué les derniers festivals d’animation européens, avec également une exposition de ces œuvres au Château d'Annecy, musée lacs et montagnes. Plus d'infos et Plus d'infos Le Festival d’Annecy rend hommage aux années 50 chinoises avec une sélection de courts métrages animés issus des célèbres studios de Shanghai.Sous l’égide de la spécialiste Marie-Claire Kuo-Quiquemelle, le Festival vous propose une sélection célébrant le cinéma d’animation chinois des années 50. Un large éventail d’œuvres, oscillant entre dessins animés, découpages articulés et poupées, sera projeté et offrira aux festivaliers l’opportunité de se plonger dans l’âge d’or de l’animation traditionnelle chinoise.Marquées par la victoire des communistes, les années 50 favorisent le cinéma pour les enfants et, dès mars 1950, l’équipe d’animation alors établie à Changchun est envoyée à Shanghai. Rapidement, elle intègre des personnalités du monde artistique et recrute des jeunes diplômés d’écoles d’art. On décide alors d’y développer un style d’animation original, s’inspirant directement des arts traditionnels chinois. Le gouvernement approuve cette démarche et prodigue les fonds nécessaires.Emportés par l’optimisme de ces premières années sous le régime communiste, les animateurs chinois brillent en réalisant des films d’un niveau impressionnant. En inaugurant en 1957 une nouvelle structure entièrement dédiée au cinéma d’animation, Les Studios d’art de Shanghai, les autorités reconnaissent officiellement toute l’étendue du travail accompli. Dès lors, les progrès seront très rapides ; on recense une production de 24 films en 1958 et de 16 films en 1959.À travers une sélection de cinq courts métrages animés, le Festival poursuit son programme spécial La Chine à l’honneur et fait revivre quelques-uns des chefs-d’œuvre du passé.Immersion dans les années 60 de l’industrie animée chinoise : entre esprit créatif, innovations techniques, et début de la révolution culturelle.Encouragé par l’âge d’or dans lequel se trouve le cinéma d’animation chinois, le début des années 60 se poursuit dans la continuité de la décennie précédente. Les effectifs des studios de Shanghai atteignent 380 personnes et deux nouvelles techniques voient le jour, revendiquant cet esprit d’innovation particulièrement affirmé.La première, le "lavis animé", résultat de plusieurs années de recherches assidues, qui a permis de donner vie aux peintures à l’encre de grands artistes tels que Qi Baishi ou Li Keran. Malgré des résultats impressionnants à l’écran, cette nouvelle technique est particulièrement exigeante et demande d’immenses capacités artistiques ainsi qu’un niveau très élevé de technicité.La seconde, quant à elle, réside dans la réalisation, en stop-motion, de films en papier plié, instaurée par Yu Zhigung. Très simple dans son support, cette technique exige néanmoins un réel talent afin de créer des personnages attachants et crédibles, émancipés de l’aspect fragile et simpliste du papier.Cette période de création fertile s’assombrit à partir de 1964, avec la montée des idéologies d’extrême gauche. Ces dernières reprochent à l’industrie d’animation un cruel manque d’investissement politique au sein des films et censurent certaines œuvres cultes, dont La Flûte du bouvier, La Conque dorée et Le Roi des singes. Dès lors, la production est stoppée, les anciens films sont retirés du marché et les animateurs sont envoyés à la campagne afin d’y être rééduqués ; c’est le début d’une révolution culturelle longue de plus de dix ans.Sous l’égide de la spécialiste Marie-Claire Kuo-Quiquemelle, le Festival vous propose une sélection d’œuvres célébrant cet âge d’or de l’industrie d’animation chinoise, juste avant l’arrivée de la censure.Entre effervescence artistique et énergie créatrice, la renaissance de l’animation chinoise et son nouvel âge d’or.À l’issue d’une révolution culturelle qui a bouleversé le paysage de l’animation chinoise, les animateurs regagnent peu à peu les studios à partir de 1976. Bouillonnants d’énergie, les cinéastes expriment leur enthousiasme à travers une production massive de films très remarqués, tels que Le renard mystifie le chasseur (1978) ou encore Le Prince Nezha triomphe du roi Dragon (1979).Pour répondre à cette prolifération filmique, une nouvelle technique est avancée par le cinéaste et concepteur Hu Jinqing, appelée "le lavis déchiré articulé". Cette dernière permet d’animer la peinture chinoise avec une réelle économie de moyens et s’avère particulièrement adaptée à la représentation des poils des animaux.Galvanisée par l’énergie créatrice de ce nouvel âge d’or, l’industrie de l’animation chinoise est au plus haut jusqu’au milieu des années 80. Dès lors, une période de déclin va s’opérer en raison de la privatisation du cinéma et du règne de la télévision, vecteur de programmes japonais médiocres. La suprématie du modèle chinois s’essouffle et le monde du cinéma d’animation entre dans une ère nouvelle, régie par de nouveaux critères de fonctionnement et une ouverture à l’international.Pour le troisième et dernier volet de cette trilogie consacrée à l’histoire du cinéma animé chinois, l’experte Marie-Claire Kuo-Quiquemelle a sélectionné un panel de courts métrages représentatifs de ce deuxième âge d’or de l’animation chinoise, seulement quelques années avant son déclin.Le Festival d’Annecy rend hommage au cinéma d’animation chinois avec la projection de "Rock Dog", une superproduction détonante !Si l’animation chinoise est connue pour ses œuvres traditionnelles et artisanales, elle est à l’origine de productions de plus en plus innovantes et modernes, répondant aux codes narratifs destinés au grand public. Rock Dog fait partie de ces créations à la pointe de la technologie, qui s’imposent sur le marché international de l’animation.Réalisé par Ash Brannon (Toy Story 2, Les Rois de la glisse), Rock Dog raconte l’histoire de Bodi, un chien tibétain censé prendre la suite de son père comme gardien d’un village de moutons, terrifié à l’idée de ne pas être à la hauteur du modèle paternel. Tout est bouleversé lorsqu’un poste de radio tombe littéralement du ciel et que Bodi entend la chanson d’Angus, une vedette de la vieille époque. Envoûté par ce nouveau monde qui s’offre à lui, Bodi y voit un signe du destin et décide de partir pour la ville à la poursuite de son rêve : devenir une star de la musique.Produit par Mandoo Pictures et Huayi Brothers, Rock Dog est une superproduction chinoise au budget étonnant. Dans le cadre de sa programmation spéciale dédiée à la Chine, le Festival vous invite à découvrir ce long métrage (prochainement en salle), reflet parfait de la formidable expansion de l’industrie animée chinoise.Découvrez la filmographie du cinéaste Sun Xun, considéré comme l’artiste chinois le plus original de sa génération.À l’instar du Sud-Africain William Kentridge, le cinéaste Sun Xun est un animateur dont la pratique est ancrée dans le champ du contemporain. À l’origine d’une douzaine de courts métrages depuis 2005, le cinéaste se plait à explorer de multiples techniques pour évoquer des thématiques historiques, mais également des problématiques liées à l’industrialisation dans son pays.Figure phare de la grande majorité de sa filmographie, le magicien, affublé d’une queue-de-pie et d’un haut-de-forme, symbolise à la fois l’illusion et le mensonge : il se promène à travers l’Histoire – que le cinéaste qualifie de "mensonge du temps" – et ne vend que des utopies aussi inatteignables qu’elles se transforment en situations apocalyptiques.Flirtant avec le mouvement surréaliste – on peut retrouver l’héritage d’Ernts, Delvaux ou encore Magritte –, l’œuvre de Sun Xun convoque également quelques grands théoriciens occidentaux tels que Marx, Adorno ou Horkheimer. À la fois particulièrement singulière et reconnue de tous, sa filmographie interpelle et marque les esprits de par ses motifs absurdes et fantastiques, mais aussi par la force des messages qu’elle véhicule.Dans le cadre de son programme spécial en hommage à la Chine, le Festival vous propose de faire connaissance avec l’un des cinéastes chinois les plus talentueux de sa génération.Égarez-vous entre réalité et fiction avec, le thriller psychologique multirécompensé deAdaptation du roman deest le premier long métrage du réalisateur japonais Satoshi Kon. Réalisé en 1997, le film fait sensation et reçoit notamment les prix du meilleur long métrage d’animation au B-Movie Film Festival et du meilleur film d’animation aux festivals FanTasia et Fantasporto.Véritable coup de maître, ce long métrage au succès phénoménal séduit avec son esthétique graphique très réaliste, et lance la brillante carrière de ce réalisateur disparu trop tôt.annonce par ailleurs une thématique récurrente chez le cinéaste, la réalité subjective et cette étroite frontière entre réalité et fiction.Produit par le studiofait partie de ces films cultes qui ont marqué l’histoire du cinéma d’animation et qui, 20 ans après, fascinent toujours autant.Dans le cadre du programme Midnight Specials, le Festival vous invite à vous plonger dans l’univers captivant et déroutant de Perfect Blue.