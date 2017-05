Maison Ikkoku

Le manga comme l'adaptation animée desont des classiques du 9e art et de l'animation et sont vraiment incontournables.D'une part, le manga car c'est l'oeuvre la plus belle et la plus aboutie de Rumiko Takahashi: la série n'est ni trop longue, ni trop courte, les personnages évoluent énormément au cours du récit, et, si la série est fréquemment hilarante, elle s'avère aussi extrêmement touchante et émouvante. Et elle a une VRAIE fin, magnifique de surcroît, contrairement à la plupart des grandes séries de Takahashi.La série animée est également recommandée, elle bénéficie d'un superbe character design (qui devient magnifique à partir de l'arrivée de Akemi Takada au 27e épisode), d'une animation excellente, fluide et soignée qui n'a pas du tout vieillie et de musiques splendides de Kenji Kawaii...Au niveau des éditions, la première de Tonkam était beaucoup plus grande, et la traduction était différente: Yusaku Godai et Kyôkô Otonashi s'y vouvoient (Godai estimant qu'il ne pourrait se permettre de tutoyer l'élue de son coeur qu'à partir du moment ou il aurait un travail stable et serait indépendant financièrement) alors que dans la deuxième traduction, ils se tutoient très rapidement, comme dans la VF de la série animée.La deuxième édition de Tonkam est une édition de poche, bien plus petite.Hélas, les deux éditions sont devenues difficiles à trouver, Tonkam n'ayant pas renouvelé les droit de ce titre majeur.En revanche la série animée est toujours disponible dans une édition DVD VO/VF de qualité: l'image est magnifique et a de belles couleurs chatoyantes et le son est clair et de qualité tant en VO qu'en VF (alors que sur des titres de la même génération commeet, la piste audio en VO est très étouffée). La traduction en VOSTFR est également de bonne qualité.En bref, je te conseille les deux (le manga et l'animé), mais dans l'immédiat, c'est l'animé qui est plus facilement accessible.Cependant le DA est très long (96 épisode) mais il est globalement passionnant et il y a fort peu d'épisodes de remplissage.