Wonk a écrit: ... à commencer par le dock qui n'est qu'un simple bout de plastique assez cheap et mal conçu avec 2 ports port USB un un HDMI ... Quand les dock supplémentaire prévu comme accessoire seront en vente, si le prix doit dépasser la cinquantaine d'€ - soit le prix d'un jeu - ça sera vraiment du foutage de gueule.

Wonk a écrit: trop grande pour être facile à transporter en mode nomade, sans compter qu'il faut soit un truc pour balader les Joycon à part ou bien les laisser sur la console ce qui la rend d'autant plus encombrante ...

Wonk a écrit: le jeu à 2 avec chacun à Joycon est à la limite du jouable tellement c'est petit. L'idée est louable mais mal réalisé comme ça elle est surtout frustrante.

Alors le prix public conseillé du dock sera probablement de 90€ si l'on respecte la parité 1€ = 1$ ... MAIS ... tu n'a compter que 2 ports USB alors qu'il y en a 3 (deux en façade et un a côté de la prise HDMI) et ça change TOUT (non j'déconne c'est toujours trop chère).Surtout qu'à la base, j'aimerai plus un "dock" portable, genre juste l'adaptateur USB-C -> HDMI (plus secteur) histoire de pouvoir le brancher un peu sur n'importe qu'elle TV lors des déplacement sans avoir a se trimbaler un truc encore plus gros que la console (dans mon cas, la branché sur la TV du taff le midi quand on se fait des tournois).Parce que oui, les adaptateur USB-C vers HDMI existent, mais comme tu l'auras compris, Nintendo à fait en sorte que seul le dock officiel puisse faire fonctionner la sortie TV.Pour l'instant, le seul moyen de se fabriquer un dock "portable", c'est de "sacrifier" un dock officiel (et la communauté a déjà de bon petit design assez compact).J'avoue que pour ma part, j'ai la sacoche/housse BigBen, me permettant de laisser les joycon branché (car je me vois mal les monter et démonter à chaque fois dans les transports) et forcément, c'est assez encombrant.Là, aucunement question de la filer dans la poche intérieur du manteau (surtout en l'absence de manteau ;p) comme je le faisait pour la Vita. Au final, cette housse doit bien occuper 2 fois le volume de la housse de la Vita donc encore heureux que j'aille au boulot avec un sac à dos XDA la rigueur pour MK8D, j'ai pas trouvé ça si gênant. Evidemment ce n'est pas aussi confortable qu'en mode nomade our avec les joycon fusionnés, mais je n'ai pas été gêné plus que ça (bon par contre il faut absolument les dragonne pour atteindre L/R, et c'est la bataille pour qui aura le joycon avec le stick au centre).Par contre, sur FAST RMX, là c'est l'horreur, en particulier parce que le boost est sur le joystick, donc tourner en même temps que l'on appuie sur le stick est incroyablement pénible en terme de précision.