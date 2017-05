J'y pensais en déjeunant, mais la comparaison avec le saut me semble assez exagérée. Sans le saut tu ne dépasse pas le premier écran dans Super Mario Bros. (tu te manges le premier goombas) alors que tu peux finir un Soulborne offline, même sans les "aides" des autres joueurs. Une comparaison plus juste ça serait les warp zones de Mario , qui facilitent infiniment le jeu (et le saut ça serait l'esquive alors, mécanique indispensable du jeu). Snobé des "vrais" joueurs elles ont permis à plus d'un autre de voire la fin du jeu. Un peu comme la coop. Lion dit que jouer à un Soul c'est accepter le challenge, mais ce challenge ne doit pas non plus devenir une nuisance au plaisir de jeu. Si quelqu'un n'arrive à progresser qu'en faisant appel régulièrement coop, c'est aussi légitime que le fada qui fini le jeu SL1, en slip et avec ses poings. Ils ne jouent pas pareil, mais c'est aussi la richesse du jeu.

Achieve your mission with all your might.

Despair not till your last breath.



Make your death count.