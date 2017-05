Invités

Olivier Korol !

Nous somme heureux de pouvoir vous dévoiler l’identité de notre premier invité pour la convention 2016 !



Il s’agit de le comédien de doublage Olivier Korol !



D’abord acteur, puis professeur de théâtre, il a également écrit quelques pièces et courts métrages. Plus tard, il élargira ses activités au doublage francophone.

On retrouvera par exemple sa voix dans les séries Urgences, Oz et JAG, mais aussi dans nombre de dessins animés et jeux vidéos. Ainsi, il incarne la voix de Sonic le hérisson dans la série éponyme, d’Alvin dans les films « Alvin et les chimpmunks », de Kunio Murai dans la série animée « GTO », de Roger dans « Doug », de Tony Hawk dans le jeu « Tony Hawk Proving Grounds » ou encore de Marty McFly dans l’adaptation jeu vidéo de « Retour vers le Futur ». Et si nous vous disons enfin qu’on peut également l’entendre dans les séries Evangelion, Lodoss, Shaman King, El Hazard, Hunter x Hunter, nous serions encore loin d’avoir énuméré toute sa filmographie !



[Invité] Chef Otaku



L’invité qui suit ne vous laissera pas sur votre faim ! Le Chef Otaku débarque à Epitanime avec sa spatule légendaire et ses répliques aiguisées pour un menu spécial rencontre et dédicaces.

« Manga animation et d’autres trucs » comme il le dit lui même. Tel est le contenu de « Menu Manga », son émission phare sur sur YouTube. Semaine après semaine, il vous mijote des vidéos sur l’histoire du manga, des animes et de leurs auteurs. Du chef d’oeuvre au nanard, tout est décortiqué méticuleusement dans la cuisine du chef pour une critique décalée mais sans concessions. L’actualité n’est pas en reste, puisqu’il vous met aussi au jus sur les sorties des films, de livres et de séries de l’univers manga.

N’ayez pas peur, il ne mord pas (souvent) et venez nombreux partager sa passion du Japon lors de la convention !



[Concert] Trio ELM

L’an dernier, le trio ELM nous avait séduit dès la première note, cette année vous allez pouvoir les retrouver….Le trio ELM est un trio de deux chanteuses et un pianiste, qui reprennent des musiques d’animation japonaise, des longs métrages du studio Ghibli aux génériques et OST d’anime récents et moins récents : Full Metal Alchemist Brotherhood, Escaflowne, L’attaque des Titans, Haruhi Suzumiya, Mushishi…Formé de Lily et Sedeto au chant et JJ au piano, tous sont passionnés d’anime et de manga. Avec leurs arrangements faisant la part belle aux harmonies vocales, Trio ELM va vous faire (re)découvrir les pépites de la musique d’animation japonaise !



[Invité] Comédienne de doublage : Pascale Jacquemont



Que vois-je ? Une voix ! Vous ne la connaissez peut-être pas, mais en même temps, surement déjà !



Pascale Jacquemont est une actrice de cinéma et de théâtre et une comédienne de doublage.



Dès son enfance, elle est tombée amoureuse du théâtre devant des pièces de Molière. Bien décidée à suivre cette voie, elle s’inscrit au cours Perimony. Elle commence ensuite sa carrière comme comédienne et chanteuse dans des théâtres, des cafés-théâtres et des cabaret, ce qui lui permet très tôt de découvrir toutes les disciplines du métier. Son talent pour la chanson lui ouvre également les portes de fictions, de films et de comédies musicales.



C’est par son rôle vocal dans « Wattoo-wattoo », que lui confie René Borg (un des créateurs des « Shadoks »), qu’elle débute dans le doublage. Elle prête sa voix pour des dessins animés d’abord, puis pour des fictions. Un défi de taille, puisque cela nécessite d’ajuster sa façon de jouer pour correspondre à celle du comédien d’origine, souvent beaucoup plus extraverti dans les dessins animés.



La liste des dessins animés qu’elle a doublé est impressionnante. Parmi eux :

Sailor Moon Super S

Hercule, la série Disney

Draculito

Wattoo-Wattoo

Totally Spies

Hé ! Arnold

Hunter X Hunter 2011

One Piece

Les Supers Nanas



On retrouve aussi sa voix dans des films et des séries comme :

L’étrange histoire de Benjamin Button

Ally McBeal

X-Men

Mad Men

Ugly Betty

The Mentalist

Desperate Housewives

Nurse Jackie



[Concert] Lightning

Vous aimez la musique, on l’a bien compris. Cette année encore, on a décidé de vous faire plaisir côté concerts ! En partenariat avec l’association Fan-Corps, voici Lightning !

« Lightning » est un guitariste-chanteur français né à l’île de La Réunion. Il est le premier artiste réunionnais à signer avec un label japonais. Après différentes performances et collaborations aux Etats-Unis, en Afrique du sud et en Europe, il signe chez Kirakira Record et sort son premier album au Japon intitulé « BREAK THE CAGE ».

Il sera présent le samedi sur la scène principale d’Epitanime 2016 pour un concert exceptionnel. On compte sur vous pour venir mettre le feu !



[Invité] Philippe Ariotti

Les fans de Dragon Ball vont jubiler, puisque cette année nous recevrons le célèbre comédien de doublage Philippe Ariotti !

Présent depuis les débuts de la série, c’est lui qui interprète les voix françaises de Freezer, Piccolo/Satan Petit Coeur, Babidi, Oolong mais aussi Nappa et Neizu dans certains films. Un travail de longue haleine, mais qui paye, puisque les doublages des versions françaises de Dragon Ball et Dragon Ball Z sont parmi les plus appréciées des fans de dessins animés en France. Ceci grâce aussi à la large visibilité de la série que lui a conféré le Club Dorothée à l’époque.

La carrière de Philippe Ariotti dans le doublage ne se limite pas à cela, puisqu’on peut le retrouver également dans les dessins animés Toy Story 3 (MrPatate), Kung-Fu Panda (Maître Shifu), Ken Le Survivant (Shuren des flammes), Nadia et le secret de l’eau bleue (Argon et Ayrton) et Arthur et les Minimoys (Archibald) et dans de nombreuses séries (Cold Case, The Good Wife, NCIS, Borgia, Mentalist, Hercule poirot, Downtown Abbey). Plus récemment on pourra même l’entendre dans « Game of Thrones » où il prête sa voix au « High Sparrow », mais je n’en dis pas plus, pas de spoil !



Habitué des conventions, il nous rejoindra donc pour Epitanime 2016 à l’occasion des rencontres et dédicaces aux côtés des autres comédiens de doublage.



[Concert] Astero-H

Vous aimez le rock ? Vous aimez la culture geek ? Astero-H vous offre l’alliance des deux ! Venez assister à un véritable concert rock, ambiance show son & lumière, en chantant tous les génériques que vous connaissez !

Dessins-animés, mangas, series, films, jeux video… Tout est repris par les cinq compères d’Astero-H dans un live énérgique et convivial ! Embarquez avec eux et laissez vous conter les exploits du capitaine Flam, les aventures des Pokémon, ou encore la légende d’Ulysse31, sur fond de rock enflammé.



[Concert] BOOST

Préparez vos oreilles, ca va BOOST-er !

BOOST est un groupe de reprises de musiques de jeux vidéo et de dessins animés.

Actifs depuis plusieurs années et anciennement connus sous le nom de DoReMi Game & Cie, ils ont parcouru de nombreuses scènes et conventions en France (Fête de la musique, FNAC, Bus Palladium, Epitanime, Japan Expo, Chibi Japan Expo, Paris Manga, HighScore) pour vous apporter le son original de leurs adaptations.

De Mega Man à Silent Hill, de Saint Seiya à Pokémon, en passant par Chrono Cross, Cat’s Eye ou Portal, les membres de BOOST reprennent et ré-arrangent à leur sauce (souvent rock) les morceaux connus et moins connus des bandes originales qui les ont marqué et qu’ils veulent partager avec vous. Nouveauté cette année, la setlist prévoit des morceaux aux accents plus acoustiques, toujours puisés dans les grands classiques du jeu vidéo et du monde de l’animation.

Retrouvez-les dimanche sur la scène principale avant le karaoké final !



[Concert] The Other Days

Aux frontières des genres Chiptune, Electro et Techno, voici le groupe « The Other Days » ! Eric et Yves sont un duo de Chiptuneurs parisiens qui composent et jouent de la musique sur la console portable Nintendo Game Boy, de 1989. Ils écrivent des mélodies actuelles en utilisant d’anciens sons électroniques sur un mode innovant, créatif et interactif.

The Other Days, ce sont avant tout deux amis d’enfance qui se sont trouvés autour des jeux et consoles cultes des années 80. Ils ont grandi en restant fascinés par les ondes sonores très pures des ordinateurs, consoles et synthétiseurs de l’époque. Eric est un féru de vinyles, parfaitement aguerri à l’art du mix jusqu’à l’aube. Son approche de la composition musicale est frontale, influencée par l’Electro, la Techno et l’Electroclash: Rebotini, The Hacker, David Carretta…

Eric : Composition sur Game Boy, organisation des événements live, techniques de mixage

Yves : Composition sur Game Boy, arrangements, mixage et mastering



Le groupe est né début 2012 de leur envie absolue de créer : mélanger leurs savoir-faire, leurs méthodes et leurs culture autour de ces machines aux sonorités distinctives et caractéristiques. Ils composent leurs musiques dessus et l’emploient en live dans leurs concerts. Ils rajoutent progressivement des guests à leurs sessions live, notamment le Commodore Amiga depuis fin 2015.

Ce projet est aussi l’occasion pour eux de faire du DIY (do-it-yourself) à coup de fer à souder, par exemple pour améliorer le son des Game Boys, ou pour leur ajouter un rétro-éclairage, indispensable à l’utilisation en live.



[Concert] Wadaiko Makoto

Les concerts à Epitanime ont souvent pour thématique les musiques d’anime et de jeux vidéo. Soucieux de ne pas négliger le côté culturel, nous vous proposons en plus cette année un spectacle de Taiko par Waidaiko Makoto !

Créée en 2009, Wadaiko Makoto s’est donnée pour but de transmettre et développer l’art et l’esprit du Wadaiko, le tambour traditionnel japonais parfois plus connu en dehors du Japon sous le nom de Taiko, magnifique instrument construit à partir d’un seul morceau de tronc d’orme du Japon évidé et paré de peaux de cuir tendues à chaque extrémité.

La pratique du taiko fait appel à un travail corporel exigeant tel qu’on le retrouve dans beaucoup de pratiques telles que les arts martiaux traditionnels. Faire le « bon son » demande un ancrage et une stabilité du bassin qui permet d’accéder à la souplesse, le silence intérieur et à la joie profonde que procure cette pratique. En ce sens, le taiko peut être considéré, selon les sensibilités, comme une musique, un art martial, une méditation ou une danse.

Chaque groupe développe généralement plus fortement l’un de ces aspects. Venez donc découvrir celui du groupe Wadaiko Makoto dimanche matin sur la scène principale !