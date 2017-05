Aer a écrit:

[Montrer] Spoiler le tableau de Nashandra dans Drangleic qui te maudit si tu t'approches, ou le lien entre les chants des nanas à Amana et les mobs bloqués par les lucioles

Le fait d'avoir un environnement aussi fifou que celui du premier peut certes jouer dans la balance, mais ce que je veux surtout c'est de l'exploration qui ait du sens. Mon plus gros grief au deux il est la, quasiment toutes les zones sont 1) absurdes dans leurs dispositions, 2) organisées n'importe comment 3) n'apportent rien en terme de storytelling. Et le reste rattrape pas non plus, genre la disposition des mobs entre les morts vivants explosifs chez les dragons, les trolls dans la forteresse de l'érudit (the fuck ?), les trucs du clan du lion chais pas quoi dans les bois, même la forteresse à la fin, la quatorzième du jeu, contient des ennemis qui ressemblent à ceux des premiers niveaux, juste plus fort, plus agile et qui se tournent automatiquement vers toi... et peu ou prou le fait que tous soient des humanoïdes, sortit des boss et de... les rats peut être ? Ou les papillons moches dans la forêt, enfin c'est quasiment tout le temps des resucées du premier également (à par les cochons peut être ?). Suffit de zieuter la liste deux minutes . Protip : les trucs qui ont l'air différents sont surtout dans les DLC.Il doit y avoir deux ou trois endroits dans le jeu ou j'ai été surpris de découvrir quelque chose de visuellement "important". GenreOncque a connu jeu plus captivant.Je me rappelle qu'au début j'appelais"Vagrant Story 2", non sans une pointe d'ironie, mais force m'a été de constater que oui, c'est un peu le seul jeu au monde qui m'ait fait retrouvé les sensations du second. Que ce soit en terme de mise en scène, de design (niveaux comme ennemis), de monde ouvert, de scénario obscur, de musique dantesques, tout en soulignant le fait que celui ci était sur des rails (il fallait une connaissance poussée du jeu pour vraiment débloquer certains raccourcis voir squeezer une partie du jeu)... Après j'aurais surement une réaction moins virulente si ça s’appelait paset n'était pas vendu comme la "suite" du premier. La difficulté c'est bien, mais c'est vraiment pas le point principal de ces putains de jeu, et je le répète encore parce qu'à l'époque Rhyvia trouvait que bof, mais le 2 n'a pas grand chose de plus à vendre en fait.