Les 3 et 4 juin 2017, le Japon s'installe Salle Devosge, au centre ville de Dijon pour la troisième édition du festival TokôTo Dijon. L'occasion de découvrir les différentes facettes de la culture nippone.: Le concours de cosplay sera organisé par notre partenaire Chouette Cosplay le samedi soir de 20h à 21h.: Démonstrations de différents arts martiaux traditionnels.: Le groupe Neko dan'su interprétera des chorégraphies de musique pop japonaise.Un défilé commenté des célèbres tenues traditionnelles japonaises: Le club Le Bonsaï Gaulois vous accueille sur son stand pour partager sa passion du bonsaï et exposer ces étranges arbres nainsCérémonie du Thé : Une cérémonie du thé adaptée pour le TokyoTo pour offrir une première approche de cet art traditionnel très codifié: La Compagnie des Lucioles sera sur les planches en clôture du festival, pour jouer son spectacle KAKUSHIDANUKI le blaireau caché. Une expérience rare et inédite au TokyoToAtelier Calligraphie : Découvrez les subtilités de l'art de l'écriture japonaise.Essais de Yukatas et Photo : Revêtez la traditionnelle tenue japonaise, faites immortaliser l'instant par notre photographe et repartez avec votre photo souvenir.: De la traditionnelle grue à des motifs plus originaux, découvrez l'art du pliage du papier avec notre atelier.: Munissez vous d'un ticket de tombola offert avec votre entrée ou par l'un de nos partenaires et tentez de gagner un des nombreux lots mis en jeu: Ateliers d'initiation aux jeux traditionnels japonais tels que le jeu de go mais aussi à des jeux plus récents: Amma, Shiatsu et Reiki, découvrez ces médecines alternatives originaires du Japon.: Petits et grands, relevez les challenges de nos jeux inspirés des activités traditionnelles des festivals japonais et gagnez de nombreux lots.: Decouvrez les bases du dessin avec Nippon Fabric.: Apprenez à coudre des accesoires de la mode japonaise.: Entrez dans la peau d'une geisha ou d'un personnage du théâtre kabuki grâce aux maquilleuses de Nippon Fabric: Élaborés le jour même par le restaurant Masami, des plateaux de sushis seront en vente à emporter au Bar (stock limité): Le taiyaki est un gâteau japonais en forme de poisson, fabriqué à partir d'une pâte à gaufre et fourré le plus souvent de pâte de haricots rouges sucrés: Ramune (ラムネ), dorayaki (銅鑼焼き), Saké (酒) froid ou chaud, Thé et autres spécialités japonaises à déguster au bar.: Plateaux repas en vente à emporter au bar: De l'artisanat aux gadgets en passant par les kimonos, notre partenaire Comptoir du Japon possède toute une gamme de produits importés: Manga, livres, figurines et gooddies, la librairie Momie Manga vous prose une sélection de sa gamme.: Manga-T "By Laéna" et Yumellissa vous propose une gamme de Bijoux et d'accessoires artisanaux à forte tendance japonaise ainsi que des sucreries importées: Un défilé commenté haut en couleur et atypique sur la mode excentrique issue du quartier d'Harajuku (Tokyo): Versions inédites japonaises de nos anciennes consoles de salon et autres curiosités, Replay exposera les incontournables et les perles rares de sa collection Un défilé commenté haut en couleur et atypique sur la mode excentrique issue du quartier d'Harajuku (Tokyo): Le groupe Neko dan'su interprétera des reprise de chorégraphies de pop japonaise.: Sur consoles ou sur d'authentiques bornes d'acades, Replay vous a sélectionné une gamme de jeux venus du japon à (re)découvrir en free-play: Cette année encore, surpassez vous lors de notre concours de Stepmania (clone de Dance Dance Révolution) et gagnez des lots ! Inscription sur place à partir de 19h30: Ambiance game-center garantie avec notre sélection de jeux musicaux sur tous support.: Munissez vous d'un ticket de tombola offert avec votre entrée ou par l'un de nos partenaires et tentez de gagner un des nombreux lots mis en jeu.: Isobel note invitée vous guidera dans l'univers des jeux vidéos musicaux et delivrera ses astuces pour faire exploser les compteurs.: Découvrez un sélection issue de la collection de manga de l'ADMA, en lecture libre: Le restaurant Aki de Dijon s'installe pour la soirée dans la salle Devosge. Découvrez une sélection de plats en vente à emporter au bar.: Ramune (ラムネ), dorayaki (銅鑼焼き), Saké (酒) froid ou chaud, Thé et autres spécialités japonaises à déguster au bar.: Accessoires ou goodies, enrichissez votre collections de figurines et autres objets dérivés avec des articles uniques ou inédits.: Manga, livres, figurines et gooddies, la librairie Momie Manga vous prose une sélection de sa gamme.Le festival vous accueille le samedi 3 juin 2017 de 11h à 1h du matin et le dimanche 4 de 11h à 18hSAMEDI 11h-18h : Culture traditionnelleSAMEDI 19h30-1h : Akiba NightDimanche 11h-18h: Culture traditionnelleun jour : 4€Samedi Soir : 3€Accès total : 6€La salle Devosge se situe au 7 rue Devosge, en face du croisement avec la rue Michel Servet, à quelques mètres du cinéma, à 2 minutes à pied de la place Darcy.