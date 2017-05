8 au 17 avril 2017,

LE JAPON, ROYAUME DE TRADITIONS

TERRE DE CROYANCEs

MONDE DE SPIRITUALITÉS

UNIVERS VIRTUEL

TERREAU ARTISTIQUE

ENVOÛTANTES INSPIRATIONS

LE JAPON À L'HONNEUR !

EXPO JAPON : SUIVEZ LE GUIDE !

LE GRAND TORII

LES JARDINS JAPONAIS

LES GRANDS KAKEMONOS

LE PAVILLON DE THÉ

LE PETIT TEMPLE ET L’ARBRE À SOUHAITS

LES DEUX VILLAGES

LES SAMOURAÏS

L’ART DU BONSAÏ

BIENVENUE À MANGA CITY !

TERMINEZ LA VISITE EN PASSANT PAR SUSHI BAR

Sélection du programme

TOUS LES JOURS À LA FOIRE DE NANTES 2017 :

15 et 16 avril 2017

DATES DE LA FOIRE DE NANTES

HORAIRES

TARIFS

TARIFS SUR PLACE

Gratuit pour :

Lieu

Dula Foire Internationale de Nantes met à l’honneur la 3epuissance économique mondiale, le Japon. Terre de contrastes et de fascination, l’archipel aux6 000 îles, a autant de visages. Urbain et rural, moderne et traditionnel, calme et volcanique, terrien et maritime, le Japon mythique et mystérieux ne cesse d’émerveiller. Au cœur de la Foire Internationale de Nantes sur 1 500 m2 d’exposition et 10 espaces scénographiés, les visiteurs seront projetés dans la légende du Japon et l’avant-gardisme d’un empire en constante métamorphose.Les traditions sont évoquées par des expositions thématiques. L’exposition dédiée à la Geisha révèle qu’elle n’est pas que cette séductrice experte en plaisirs et de petite vertu mais qu’elle représente plus encore…À Tokyo, immense mégalopole de 30 millions d’habitants, il n’est pas rare de découvrir entre deux immeubles, un petit temple discret. Shintoïsme, bouddhisme, zen ? Les repères religieux occidentaux seront déroutés par l’hétérogénéité et l’ouverture des croyances japonaises, belle résonance dans un contexte actuel chahuté par l’éternelle remise en question de la religion.Au Japon, la spiritualité imprègne chaque être et chaque chose. Du grand TORII, portail traditionnel japonais au thé dans la vie de tous les jours, la spiritualité anime le cœur du pays. Ainsi, nichée au sein de l’exposition, le silence prend sa source dans la maison de thé Sei Yuan, lieu propice à la contemplation et à la méditation.La France est le second pays, après le Japon, en termes de lecteurs de mangas mais aussi, en nombre d’auteurs ! Cette partie de l’exposition propose une véritable immersion dans cet univers virtuel qui a conquis des générationsentières aux quatre coins de la planète. On entre à Manga City comme on entrerait dans une de ces bandes dessinées japonaises, en déambulant entre de vastes constructions qui présentent les héros des mangas les plus connus comme d’autres qui n’ont pas quitté le Japon.L’exposition proposée par la Foire Internationale de Nantes met en scène deux villages traditionnels aux architectures inspirées par les estampes de l’artiste génial du milieu du XIXe siècle, Hiroshige. De pavillon en pavillon, le public saisira l’histoire du japon, l’ère des Shoguns et des Samouraïs, l’ère Meïji avec l’ouverture aux influences extérieures. Autre art et non des moindres, celui du Bonsaï est pratiqué depuis le VIe siècle.Les expositions photographiques du talentueux Jean-Jacques Cangioni, racontent les temples et les palais, les jardins, les “Manga-Lolitas” ou encore les néons des grandes mégalopoles. Le Japon parvient à concilier ses traditions et son goût pour un possible futur intergalactique !Du 8 au 17 avril 2017, découvrez l'atmosphère du Japon traditionnel et ses différentes facettes ultramodernes. Une grande exposition et de nombreuses animations vous permettront de découvrir quelques aspects de cette culture à nulle autre comparable.Pensée comme une balade à Kyoto, la capitale impériale qui a conservé intacts ses trésors architecturaux, l’exposition est une invitation au voyage au pays du soleil levant, à la découverte des richesses de son patrimoine. Mais, cette balade nous emmène aussi dans ce Japon à lamodernité toujours enmouvement, à Tokyo, où l’inventivité, la créativité, l’innovation, l’excentricité, ne bousculent pas l’héritage du passé mais bien au contraire s’en nourrissent au bénéfice de la technologie et des arts contemporains. Les mangas sont nés au milieu…du XIIè siècle !Le torii, portail traditionnel japonais, est communément érigé à l’entrée d’un sanctuaire shintoïste. Séparation symbolique du monde réel et du monde spirituel, ce torii est, à l’entrée de l’exposition, comme une invitation au voyage, en cet archipel japonais où la spiritualité imprègnechaque être et toute chose.Issus d’une tradition antique, les jardins sont un élément fondamental de la culture du Japon. Parfois minuscules, adossés aumur d’une maison, parfois très vastes, à l’intérieur des enceintes d’un temple ou d’un château, ces jardins cherchent à interpréter et idéaliser la nature en limitant les artifices. Les règles esthétiques sont toutes à la fois innombrables et communes à la plupart des jardins japonais. Au sein de l’exposition, les jardins occupent une place importante et transcendent la beauté de la maison de thé, qui occupe une position centrale. Les éléments esthétiques fondamentaux sont là : rochers, choisis pour leur forme, leur texture, leur taille, leur couleur ; sable et graviers, qui permettent de révéler desmotifs à l’aide d’un simple râteau ; lanternes de pierre ; pagodes et discrets bassins d’eau, aux proportions parfois toutes modestes comme les bassins de purification. Ces éléments ont pour but une miniaturisation et une symbolisation de la nature. Ainsi, tel rocher peut symboliser le mont Shumizen du bouddhisme et tel autre, le mont Horai du taoïsme. Les motifs dessinés sur le sable peuvent représenter les vagues et les courants qui animent les côtes des îles du Japon. L’eau joue un rôle purificateur en même temps qu’esthétique. Le jardin doit exprimer les idéaux dewabi et sabi, “rusticité” et “tranquillité”. Une promenade plus qu’une exposition…La tradition propose de rendre les jardins clos, par des palissades de pierre ou de bambous. Ici, ce sont de grands kakemonos, de 7 mètres de hauteur, qui délimitent les espaces consacrés aux jardins et à lamaison de thé et qui reprennent les grands moments de l’histoire et de la culture japonaises, comme autant de symboles.La maison de thé sei yu an est le lieu où le silence prend sa source et où il aboutit. La maison de thé est donc un lieu propice à la contemplation et à la méditation – la cérémonie du thé étant un support à l’exercice du silence. C’est aussi l’endroit d’où partent les chemins qui donnent accès aux jardins, lesquels, à leur tour, renvoient le promeneur au pavillon. La cérémonie du thécha no yu est lamise en pratique des quatre aspects principaux qui devraient déterminer notre existence : harmonie, attention, paix et pureté intérieure. La maison de thé de l’exposition est ancienne. Ses murs, les planchers de la salle de thé et du patio datent du XVIIIè siècle. Certaines pièces présentées, comme les théières, ont plus de 300 ans. Le vide de la maison pourra décontenancer mais, pour les Japonais, l’espace presque abstrait de la demeure est comme un idéal esthétique qui permet de laisser au dehors les soucis de la vie quotidienne. Une exposition attenante raconte toute l’importance du thé dans la vie de tous les jours, notamment sur les plans symboliques et sur la spiritualité qui anime chaque cérémonie.Même à Tokyo, immense mégalopole de 30 millions d’habitants où, pourtant, jamais personne ne s’énerve, où l’on coupe son portable avant d’emprunter le bus ou le métro, il n’est pas rare de découvrir entre deux immeubles un petit temple discret. Mais quelle est donc la religion des Japonais ? Shintoïsme, bouddhisme, zen ? En réalité, si l’on se base sur nos repères religieux occidentaux, le Japon paraîtra déroutant. Une grande tradition proprement japonaise, le shinto, peut faire figure de religion nationale. Mais le Japon est aussi bouddhiste et partage le confucianisme avec son voisin, la Chine. Au Japon, pratiquer une religion ne signifie pas exclure les autres et un même temple peut renfermer des éléments propres aux différents courants de spiritualité.Le petit temple proche du pavillon de thé raconte au visiteur comment on pratique la religion dans ce pays où les kami, esprits protecteurs de la communauté des hommes, se cachent partout : dans la cuisine, la chambre, la galerie commerciale, dans un rocher, un arbre, un site, une eau qui court… On prie une divinité pour en attendre quelque chose, non pas dans une vie future, dans l’au-delàmais plutôtmaintenant et le plus rapidement possible. On fait des offrandes pour recevoir des bienfaits en retour. Les voeux sont exprimés sur de petits bouts de papier qu’on accroche aux branches d’un arbre (l’arbre à souhaits) ou sous de petits abris prévus pour la circonstance, que l’on trouve partout à l’intérieur de l’enceinte d’un temple.De part et d’autre des jardins, deux villages traditionnels, aux architectures inspirées par les estampes d’Hiroshige, immense artiste qui, au début du XIXè siècle, rendit avec génie l’atmosphère des petites rues commerçantes. Devantures animées par les petites lanternes, cloisons traditionnelles, kakemonos etminuscules jardinets qui sont là pour embellir le parcours du visiteur. De pavillon en pavillon l’on y découvre l’histoire du Japon, l’ère des shoguns et des samouraïs, l’ère Meiji, lorsque le Japon s’ouvrit aux influences extérieures au milieu du XIXè siècle et puis, la dramatique implication du pays dans le second conflit mondial. Les traditions sont évoquées par des expositions thématiques. Ainsi, cette exposition dévolue à la geisha où l’on découvre qu’elle n’est pas cette séductrice experte en plaisirs et de petite vertu mais tant et tant d’autres choses, plus belles et plus raffinées. Expositions consacrées aux arts vestimentaires, avec la présentation de splendides kimonos, aux accessoires, comme ces merveilleux éventails. L’on découvre également l’art du maquillage, le théâtre nô et kabuki, le raffinement des arts de la table autour de la cérémonie du thé.L’histoire du Japon est indissociable du personnage du samouraï dont on découvre deux splendides armures dans un très bel écrin, cette maison kyotoïte de la fin du XVIIIe siècle en teck massicoté. Les armures sont présentées en position assise, selon la tradition. Le personnage du samouraï qui, hélas, fut remis en avant par la propagande officielle dans les années 30 lorsque le destin du Japon se retrouva entre les mains des ultranationalistes qui conduisirent le pays au seuil de son propre anéantissement en 1945. Cette page sombre de l’histoire du Japon est évoquée par le pavillon qui raconte le personnage du kamikaze, sous un jour différent de ce qu’on en a souvent dit.Le parcours de l’exposition est agrémenté de jardins mais aussi de larges socles qui présentent une collection unique de bonsaï. Certains d’entre eux sont centenaires et ont été transmis de génération en génération. La collection privée ici présentée permet d’apprécier l’attention minutieuse qui fut apportée à ces arbres des décennies durant.L’art du bonsaï, aussi, pratiqué au Japon depuis le VIè siècle, réservé jusqu’au moyen âge aux classes dominantes et aux religieux. Ce sont aussi des supports de méditation, apaisants, qui inspirent et élèvent celui qui les contemple. Aujourd’hui, un certain nombre de Japonais s’adonnent à la culture du bonsaï, renouant ainsi avec les traditions ancestrales. On retrouve dans cette pratique ce souhait d’évoquer la nature en la miniaturisant pour la rendre proche, jusque dans la maison. Les tailles répétées en font des oeuvres d’art à part entière.Une petite échoppe propose de jolis arbres et des bonsaï d’initiation pour ceux qui souhaiteront adopter un arbre et, par celui-ci, s’imprégner de cette culture pour les années et les décennies à venir…Manga désigne en japonais la bande dessinée en général. Cet univers est expliqué par une succession de panneaux explicatifs qui balisent le parcours du visiteur dans ce dédale de personnages qui nous sont souvent devenus familiers. Un autre Japon qui, par cet art de l’image, a conquis les lecteurs, jeunes et moins jeunes du monde entier. La France est le second pays, après le Japon, en terme de lecteurs de mangas mais aussi, en nombre d’auteurs !Cette partie de l'exposition propose une véritable immersion dans cet univers virtuel qui a conquis des générations entières aux quatre coins de la planète. On entre à Manga City comme on entrerait dans une de ces bandes dessinées japonaises, en déambulant entre de vastes constructions qui présentent les héros des mangas les plus fameux comme d’autres qui n’ont pas quitté le Japon. Au coeur de cet espace, une librairie spécialisée dans cet art de la BD japonaise, des kokeshi (poupées) qui à leur tour essaiment de par lemonde, et des expositions photographiques thématiques qui racontent le Japon avec ses jeunes, souvent excentriques, rieurs, joyeux ...mais qui ne manqueront pas de couper leur portable avant d’emprunter le bus et n’omettront pas de se rendre au temple avant de passer leurs examens.Les expositions photographiques dues au talent de Jean-Jacques Cangioni, artiste plasticien qui a participé à la scénographie de l’ensemble de l’exposition, racontent un voyage au Japon des temples et des palais, des jardins qui glorifient la beauté de la naturemais aussi des “Manga-Lolitas”, des néons des grandes mégalopoles, d’un Japon qui parvient à concilier ses traditions et son goût d’un futur intergalactique !Le sushi bar propose plusieurs spécialités culinaires du pays du soleil levant dont les fameux sushi. L’équipe du restaurant a été formée par deux maîtres japonais et commence chaque jour dès l’aube la confection des sushi, sashimi et autres plaisirs gustatifs. L’après-midi, on peut aussi y boire un thé vert et déguster une pâtisserie, goûter une bière japonaise ou bien encore une limonade Ramune, chère au cœur de tous les Japonais. Le cadre soigné du petit restaurant est inspiré des belles tables de Kyotô.10h00 à 19h00 Exposition Japon10h00 à 19h00 Jeux Japonais traditionnels ou modernes, ateliers créatifs, essayages de yukata, découverte des "plamo" par l'Association Jeunesse France Japon10h00 à 19h00 Démonstrations de kyudo, les archers japonais par la Ligue de kyudo Grand Ouest10h00 à 19h00 Exposition de furoshiki (technique d'emballage traditionnel) par l'Atelier du FuroshikiDécouvrez la statue du Gundam taille humaine !10h00 à 19h00 Prenez-vous en photo avec ce géant et participez à notre jeu concours pour tenter de gagner des lots à sensations forte !10h00 à 19h00 Exposition Arslan : planches de manga Galerie Hall XXL11h00, 15h00 et 16h00 (durée 30 minutes) Sortilèges en Kamishibaï : le petit théatre japonais par Philippe Robert14h00 à 18h30 Démonstrations et ateliers de furoshiki (technique d'emballage traditionnel) par l'Atelier du Furoshiki14h30 et 16h00 (durée 20 minutes) Lecture de contes japonais Hall XXL14h00 et 16h45 (durée 20 minutes) Représentation contée de Rakugo par la compagnie Balabolka10h30 à 12h30 - 14h30 à 1 8h30 L'illustratrice Chiaki MiYamoto en dédicaces sur le stand Japanim10h00 à 12h30 - 14h00 à 1 9h00 L'illustratrice Sanoe dédicace son conte Issunboshi, le petit samouraï sur le stand Japanim Stand n°841 • Hall XXLDu samedi 8 au lundi 17 avril 2017De 10h à 19h (fermeture à 18h le lundi 17 avril)Tarif CE/groupes : 4,5 € CE, groupes (achat en pré-vente au 02.40.52.08.11) ou en caisse sur présentation de la carte Cézam, Tourisme & Loisirs ou Club Inter Entreprise (le tarif est applicable uniquement pour la personne détenteur de la carte)Plein tarif : 6,50 €Tarif réduit : 4,50 € étudiants et demandeurs d’emploi sur présentation d'un justificatif en cours de validitéLes Personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est inscriteRAPPEL : le stationnement des PSH se fait uniquement à l'entrée 2 du Parc (50 places disponibles)Les moins de 10 ansLes séniors (+ de 60 ans) à condition d'entrer avant midi, sauf les week-ends et jours fériésEt...Pour les femmes le mardi 11 avrilParc des Expositions - NantesRoute de Saint-Joseph de Porterie44300 Nantes