Mon anniversaire étant passé par là, je compte désormais parmi les possesseurs de Switch du thread.

Difficile de commenter le Zelda BoW en seulement quatre heures de jeu, mais je dirais vite fait que je suis davantage mort en 4h sur ce titre que sur l'intégralité de tous les Zelda pratiqués depuis la NES. La franchise a clairement pris un tournant jeu de survie . Pour moi qui n'ai pas beaucoup de patience, devoir changer d'arme tous les x coups est un peu pénible, composer avec la météo in-game un peu trop subtil, mais en-dehors de ça je suis très impressionné par le gigantisme du jeu et son sens inédit des distances, sa verticalité vertigineuse - de vrais moments d'angoisse lors des premières ascensions. La disparition des vieux gros donjons au profit de mini-sanctuaires est moins préjudiciable que je ne l'imaginais. On alterne entre magnificence et frustration, entre excitation de tomber sur un nouvel endroit et déception d'être revenu sur ses pas par inadvertance, on est perdu dans l'immensité d'un Xenoblade mais dans cet univers bien plus attrayant dont les EAD ont le secret, c'est vraiment un jeu qui change la donne dans l'histoire de Nintendo, avec une difficulté assez relevée dont on pensait Big N vacciné depuis la GameCube mais qui revient s'inviter dans le chapiteau. La durée de vie est vraisemblablement colossale.

J'ai également commencé ledit Super Bomberman R , cependant moyennement convaincu : le principe est éternel et le scénario inspiré d' Osomatsu-san fort sympathique, mais la caméra programmée par Adolf Hitler, Pol Pot et François Bayrou nuit beaucoup à la lisibilité du jeu, naguère connu pour sa précision. On perd littéralement des dizaines de vies parce que tel escalier et telle plateforme surélevée se confondent avec le décor tel un caméléon - et les options d'angle implémentées par la suite n'y font pas grand-chose. Pouvait mieux faire, ça sent le titre développé en toute vitesse.



Mais le jeu que j'ai déjà terminé deux fois à 100% en quelques heures est évidemment WonderBoy : The Dragon's Trap . Big up à l'équipe LizardCube qui a fait revivre la légende pour les djeuns et les old-timers. Aucun superlatif ne peut retranscrire l'émotion ainsi engendrée.