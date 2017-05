17 mai 2017

NARUTO SHIPPUDEN DIGIPACK VOL.36

Les évènements se précipitent à Konoha et les tourments d’Itachi ne font que commencer. Il doit trancher entre suivre les Uchiwa qui s’apprêtent à mener un coup d’État ou bien rester fidèle à Konoha … Les chroniques d’Itachi lèvent le voile sur le passé de ce ninja de légende. De son coté, Zetsu assassine Madara pour faire ressusciter Kaguya, dont il était le fils caché. Le Chakra du monde va bientôt être réunifié. Naruto et Sasuke sont le dernier espoir de l’humanité qui semble courir à sa perte …

Durée : 288 minutes Nombres d’épisodes : 12 Contenu :3 DVD (épisodes 674 à 685) + Un Clearfile inédit des Chroniques d’Itachi Audio : Français, Japonais Sous-titres : Français Prix : 39€99 Les évènements se précipitent à Konoha et les tourments d’Itachi ne font que commencer. Il doit trancher entre suivre les Uchiwa qui s’apprêtent à mener un coup d’État ou bien rester fidèle à Konoha … Les chroniques d’Itachi lèvent le voile sur le passé de ce ninja de légende. De son coté, Zetsu assassine Madara pour faire ressusciter Kaguya, dont il était le fils caché. Le Chakra du monde va bientôt être réunifié. Naruto et Sasuke sont le dernier espoir de l’humanité qui semble courir à sa perte …

19 Mai 2017

FAIRY TAIL COLLECTION VOLUME 6