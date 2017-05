Wonk a écrit: Car je pence qu'il est là le problème avec cette "case" qu'est le grunge. Oui on peut trouver des caractéristiques communes entre les groupes de rock de cette époque et de cette géographie. Mais souvent on peut trouver autant de différences et d'autant plus si on les compare au décrété leader Nirvana.

Exactement.Et au-delà du chant, il y avait chez Cobain un rejet de tout ce qui ressemble à des artifices techniques qui n’a jamais existé chez Soundgarden, Pearl Jam ou Alice in Chains. Ce n’était pas sans contradictions patentes (les solos de guitare contrariés typiques du groupe, bruitistes et systématiquement démolis en concert, en sont une démonstration criante) , mais il y avait chez Nirvana une sorte de répugnance absolue pour le Hard FM, antithèse de ce que Cobain idolâtrait quand il suivait Sonic Youth et les Melvins partout. Le "Grunge" a été primairement défini comme une réaction crados à Bonjovi, Def Leppard et Guns’n’Roses, portée par le phénomène Nirvana, puis a fini par embarquer de force dans ses rangs tout ce qui est né dans un périmètre un peu proche, qui sonnait fort et sombre. Ca n'invalide effectivement pas des points communs par ailleurs et on ne pourra pas nier de toute façon que le label "Grunge" a survécu à ses légèretés pour devenir un marqueur temporel.