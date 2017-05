Bref... Me lancer là-dessus était-il vraiment une bonne idée ?

Pourtant - et c'est justement quelque chose qui aurait dû m'en tenir éloigné - Cornell chante plus comme Axl Rose que comme Kurt Cobain, qui n'avait pas réellement de technique et qui y allait "à l'instinct". Nirvana s'est vu bombardé fer de lance d'un mouvement qu'il n'a jamais revendiqué parce que c'était "sale", que les solo de guitares dissonants jonglaient plus avec les larsens qu'avec les notes et parce que le groupe n'aurait jamais rien joué (à part des reprises maladroites de Led Zep) qui aurait ressemblé à ce dont tous les albums de Soundgarden sont gavés. Chris Cornell - et je le dis avec affection - était un poseur. Un poseur paradoxalement sincère et talentueux, mais fondamentalement, c'était l'anti-Cobain.Le "Grunge" - j'insiste - a été inventé sur la base d'un amalgame géographique et musical douteux. Il y a une scène Post-Punk (Bad Religion, NOFX, The Descendents, Offspring, Pennywise...) dont on peut tirer à la fois des thèmes communs et des ressemblances musicales criantes, quoi que soient devenus ces groupes par la suite, mais le "Grunge" n'est qu'un totem marketing qui s'est construit par après. A la limite y a-t-il certainement des points communs en termes de prod', parce que les maisons de disques de l'époque traitaient tous les groupes heavy à eu près de la même façon, à partir du moment où il était possible de surfer sur la vague. Mais c'est maigre pour fonder une famille musicale digne d'être étiquetée de la sorte.Nirvana, ça ne "ressemble" pas plus à Soundgarden que ça ne ressemblait à Pearl Jam, Smashing Pumpkins ou Alice in Chains. Les seuls rapprochements valides que l'on pourrait faire auraient plutôt à voir avec Sonic Youth, The Melvins ou les Pixies, dont Niravana s'est ouvertement inspiré.Il y a eu des groupes revendiqués du "mouvement Grunge" effectivement factices, plus ou moins suiveurs et préfabriqués, mais ils n'ont pas eu de carrière. Quant aux autres, et même si je ne doute pas que j'aurai sur eux un regard plus bienveillant que le tien, ils auront tracé leur route avec leurs spécificités, finissant de discréditer un "mouvement" dont on use encore schématiquement pour se situer dans le Rock US entre 1991 et 1994, de préférence autour de Seattle.