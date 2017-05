Daruma Matsuura

Izana – La Voleuse de visage

18 mai 2017.

Fable vénéneuse sur l’identité et l’acceptation de soi, Izana – La Voleuse de visages nous plonge dans l’histoire d’une jeune fille qui a toujours vécu recluse, et qui découvre à l’adolescence que si on l’a cachée pendant toutes ces années, c’est parce qu’elle est d’une laideur monstrueuse. Or, une terrible légende locale, à laquelle les habitants croient dur comme fer, conte l’histoire d’un affrontement entre une sorcière au visage hideux et une prêtresse d’une grande beauté, la première volant finalement son apparence à la seconde… Jusqu’où Izana serait-elle prête à aller pour, à l’instar de la sorcière du mythe, obtenir la beauté et l’admiration de tous ?

C’est avec joie que nous vous annonçons aujourd’hui la parution prochaine d’un roman signé. Ce tome unique, tout droit venu du Japon, pays où l’on sait y faire en matière d’ambiances troublantes, sera disponible en librairie à partir duRécit envoûtant sur le jeu des apparences et sur poids des légendes,est un roman atypique, qui ne vous laissera pas indifférent. Réflexion tour à tour acérée et surprenante sur des thématiques universelles (le rôle de l’apparence, le regard des autres, la difficulté à s’accepter à l’adolescence…), il étreint le lecteur dès les premières pages sans plus jamais le lâcher… Nous avons hâte que vous puissiez découvrir ce roman ensorcelant, parfois cruel, mais toujours passionnant !