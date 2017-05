La dernière vague.

Peter Weir

Peter Weir

The Truman Show

Master & Commander

Le cerveau d'acier.

Joseph Sargent

[Montrer] Spoiler Le fait que durant la majeur partie du film le propos soit assez léger, malgré la menace grandissante de Colossus, est vraiment intéressant. D'un coté, nous croyons toujours à une victoire des humains, ou à la possibilité que Colossus joue un jeu pour rapprocher les deux grandes puissances, de l'autre cela n'en rend que plus grinçant la fin de la blague et la fin du film. Misanthropie +9000 intégrée.

Film de 1977 réalisé parest plus connu de nos jours pour des films commeou, mais de manière amusante, une grosse partie de sa carrière date des années 70-80.Nous suivons un avocat à Sidney qui se retrouve embarqué dans une sombre histoire de meurtre entre aborigènes, et ce qui commence comme un simple coup de main pourrait être un tournant dans sa vie.J'ai choppé le film sur plusieurs listings relatifs au Mythe et du coup j'étais curieux parce que ça n'avait vraiment pas l'air d'avoir de lien. Et en effet y'en a pas, tout au plus pourrait on dire que ouais, l'état d'esprit du film est pas sans rapport, mais c'est chercher quand même assez loin.Ceci dit, c'est un film assez cool, qui traite sans trop de surprise des aborigènes et de leur relation avec la domination blanche en Australie, saupoudrée d'un zeste de mysticisme histoire de conjuguer deux histoires aux saveurs et aux tonalités différentes. Riche en rebondissement et en effets spéciaux qui renforcent la perte de prise sur le réel du héros, c'est un film à voir en étant un poil concentré quand même.Film de 1970 réalisé parEn pleine guerre froide, les USA créent un super ordinateur afin de palier à une potentielle déficience humaine, surtout vis à vis des systèmes de défense et d'attaque du pays face à la menace russe. Mais le créateur du super ordinateur, Colossus, cherche avant tout à stopper la guerre dans le monde. Un ordre peut être un peu trop radical pour une machine...Film culte qui n'a pas volé son titre, je dois avouer que je m'attendais à tout sauf à ce qui est proposé. La réalisation est assez ingénieuse pour un film qui n'a, au mieux, qu'une scène d'action, et dont la majeur partie du temps consiste en des gens qui discutent avec une machine et des gens qui discutent par écran interposés (tournés en même temps que les scènes dans lesquelles ils sont, à ce que j'ai lu).