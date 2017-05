Blade Runner ça ne se discute pas, la Final Cut est le seul montage sur lequel Scott a directement travaillé et eut le dernier mot.



Je n'ai récupéré que le director's cut, en général ce terme-là veut dire que le réalisateur préfère que l'on regarde ce montage-là .

La director's cut c'est le montage ciné. L'édition spéciale, vendue comme director's cut, est un montage alternatif. Quand la Fox a sorti le coffret DVD ils ont cherché à proposer des Director's Cut pour chaque film, jusque là seul Aliens en avait une, et ont demandé aux différents réalisateurs si ça les tentait. Scott a accepté et retravaillé le film, mais spécifie bien dans le comentaire audio que ce n'est qu'une version alternative, pas une vraie " director's cut ". Je cites Scott: " For all intents and purposes, I felt that the original cut of Alien was perfect. I still feel that way", and that the original 1979 theatrical version "remains my version of choice ."

Il s'est passé la même chose avec Alien Resurection où Jeunet s'est prêté au jeu du remontage mais te dis bien que la vraie "version du réalisateur" est le montage ciné. Pour Alien³ Fincher a renié le film et ne veut plus en entendre parler, son montage ciné avait déjà été largement remanié par le studio, et la version longue est appelé " l'assembly cut ". Il parait qu'elle est très différente mais je ne l'ai jamais vue, il parait qu'elle ne contient pas la fameuse scène d'autopsie qui a foutu la nausée à une partie des techniciens sur le plateau. Et pour Aliens ça fait depuis les années 90 que la version longue de Cameron est le montage de référence.

