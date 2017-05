Menmos a écrit:

La dernière ligne droite !Bonjour à tout le monde !Ça y est, nous sommes dans la dernière ligne droite du bouclage ! Ce fut épique, passionnant, délicat et engageant mais nous voyons le moment où il nous faut lâcher le bébé (le très beau et très gros bébé) et envoyer les fichiers à l'imprimeur !Nous voilà en train d'affiner au plus juste avec l'imprimeur les délais d'impression, les validations des épreuves et les dates d'envoi des livres ! C'est bon signe !Et quand on voit des hirondelles et des traits de coupe apparaître sur les tirages de contrôle, c'est aussi un bon indicateur !Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer une belle surpriseNous imprimerons les deux premiers volumes, Mondes derniers qui réunit Zothique et Averoigne et Mondes premiers regroupant Hyperborée et Poséidonis entièrement en couleur !Cela a été un cap majeur pour nous car nous avions établi l'ensemble des devis pour une belle impression en noir et blanc. Mais les illustrations nous ont tellement plu et l'illustrateur ayant travaillé de base en couleur, nous avons sauté le pas. Ainsi cette édition réservée aux contributeurs sera encore plus exceptionnelle !Nous estimons recevoir les livres imprimés autour de début juin. La campagne d'envoi s'étalera entre ce début juin et troisième semaine de juin. Vous devriez recevoir vos contributions entre la deuxième et la dernière semaine de juin.À bientôt, nous retournons à la relecture des épreuves !Bonne journée de la part de toute l'équipe.