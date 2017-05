Ouais, un dragon en 2d, ça nous renvoie forcément au premier OAV de Little witch academia, bref le genre de détail qui nous montre que derrière Shingeki Bahamut, y a du staff avec du bon goût derrière.

En 2 jours, j'ai pu comparer les derniers épisodes de Shingeki Bahamut et Shingeki Kyojin, bah des vraies séquences bastons dynamiques, c'est largement le produit Mappa qui l'emporte.

Et pourtant, cet épisode 4 de Shingeki Kyojin nous promettait du charcutage, on l'a eu mais sans la réalisation "tri-dimensionnelle" que l'on était en droit de demander quand l'élite du bataillon humain affronte des titans.

On aura sûrement des moments plus intenses plus tard, mais pour un format en 12 épisodes, je m'attendais à + de constance "sakuga".