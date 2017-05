Dimension W

le Roi des Ronces

Darker than black

2072. L’humanité a enfin trouvé la solution à tous les problèmes d’approvisionnement en énergie. Les coils, des bobines électromagnétiques qui fournissent des ressources inépuisables, ont relégué batteries et autres câbles au rang d’antiquités.



Kyoma Mabuchi, lui, a tourné le dos à cette technologie révolutionnaire. Amoureux des bonnes vieilles voitures à essence, il préfère passer son temps à bricoler ses bolides. Pour gagner sa vie, ce chasseur de primes d’un genre nouveau s’est spécialisé dans la récupération des coils illégaux, qui, détournés de leur usage de base, peuvent se transformer en armes redoutables…



Alors qu’il enquête sur deux petites frappes des bas quartiers, son chemin croise celui de Mira, une mystérieuse prisonnière dont le destin semble intimement lié aux coils. À ses côtés, Kyoma va vite découvrir que cette technologie miraculeuse pourrait bien conduire l’humanité à sa perte…

Cow-boy Bebop

Lupin III

Manga actuellement en 8 tomes (bientôt 9) de Yuji Iwahara qui a en outre dessineret un des mangas de, et dont l'adaptation en anime est diffuser chez Wakanim (12 épisodes de prévus).Le trailer officiel du manga: http://www.ki-oon.com/videos/78-dimension-w.html Extrait: http://www.ki-oon.com/preview/dimensionw/index.html Trailer de l'anime: https://www.youtube.com/watch?v=gMCKL4Ue6AY Cela faisait un petit moment que j'avais envie de me lancer dans ce manga, ce que j'ai fais après avoir vu les deux premiers épisodes de l'anime qui as réussi à me convaincre de franchir le pas.Ce fut d'ailleurs une bonne chose que je commence par l'anime vu de la manière dont il traite le matériaux original, j'aurai été déçu dans l'autre sens même si la technique tiens bien la route. Je peux comprendre qu'il faut faire des choix lors d'une adaptation, mais c'est toute une histoire qui a disparu même si elle demeurait secondaire par rapport à la trame globale. Et je ne parle par des adaptations des tomes 3 et 4 du manga qui furent compresser en seulement deux épisodes... Au moins, cela fera une jolie pub pour le manga...Par contre, je ne suis pas d'accord avec Ki-oon qui présente le titre comme un mélange entreet, je le vois plus comme du cyberpunk dans un monde dystopique sur lequel règne un ersatz tout puissant d'EDF qui espère que les secrets de sa source infini d'énergie le reste...