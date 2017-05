Lion_Sn@ke a écrit: Je veux dire peut-il y avoir attaque en justice juste sur la base de fichiers sous-titres ? N'est-ce pas là le loophole qui fait qu'opensubtitles continue son petit bout de chemin ?



Et du coup ne serait-ce pas cela, l'avenir du Fansub ?

-Oui.

-Non.

-Non.





Déjà le fansub d'animation japonaise est mort, il reste trois teams et demi qui se battent en duel. Il a été tué par les sites de simulcast et les teams qui les ripent directement. Pourquoi passer 5H à traduire un épisode aussi vite que possible quand Crunchy ou Wakanim le fait déjà en plus vite et mieux ?

Et il n'y a pas de loophole sur les sous-titres. On fout la paix à opensubtitles car ils sont fondamentalement insignifiants .



Seuls ils ne font rien, ton fichiers .srt ou .ass seul ne te sert à rien (à part peut-être pour retrouver une réplique vite fait, bien fait). Leur pouvoir de nuisance n'arrive que quand les fichiers qu'ils partagent sont utilisés avec les vidéos pour lesquels ils ont été conçus.

Du coup si tu es un ayant droit, que ce soit un major hollywoodien qui protège son dernier film de héros en collant moulant, un producteur jap qui produit des animes de club scolaires à la chaine ou un diffuseur d'anime fr, et que tu veux endiguer le piratage agir contre eux est une perte de ressources, temps, argent et personnel. Tu fais mieux d'agir directement sur le partage des vidéos pour que les sous-titres à part n'aient plus de valeur. Çétou.



Et fondamentalement la bataille aujourd'hui n'est plus tant d'empécher le partage des fichiers à tout prix, à part pour les films, que de proposer une offre simple. Pourquoi te faire chier à télécharger Narco ou Gundam et le regarder sur ton PC quand il te suffit de lancer l'apli Netflix ou crunchy pour regarder les séries sans prise de tête sur ta télé ?

L'idée de ces services de stream est que tu payes aussi pour cette simplicité d'utilisation, tu as un catalogue à disposition d'un bouton de télécommande au lieu de t'embêter à chercher une bonne version en ligne.





Et puis séries US et animes connaissent deux modes de consommation très différents.

Les séries US sont avant tout piratés par et pour un public anglophone qui n'a pas besoin de sous-titres. Je veux dire toi ou moi on pirate Game of Throne ou House of Cards on se prend pas la tête avec les sous-titres, on en a pas besoin. Ceux qui utilisent les sous-titres sont un public secondaire, dérivé.

A l'inverse le fansoub d'animation jpn a toujours proposé des fichiers "complets" avec sous-titres inclus. D'abord en hardsub puis en optionnel avec les .mkv/.mp4. Quand était-ce la dernière fois que tu as suivi une série en téléchargeant les raws puis en allant chercher les fichiers de sous-titres sur le site de la team de subs ? Les chiffres de téléchargement d'un même épisode en raw ou chez horriblesubs n'ont rien à voir. Ici le public cœur a besoin des sous-titres. Les japonais piratent bien mais leur nature sectaire fait la plupart passent par leurs réseaux de piratages à eux, pas les sites occidentaux.





tl;dr : pour endiguer le piratage lutter contre les sites de partage de sous titres c'est un coup d'épée dans l'eau, vaut mieux lutter contre le partage de la vidéo elle-même c'est autrement plus efficace.





