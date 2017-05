Bien aimé le concept de "What Remains of Edith Finch", cette maison biscornue et ses alentours qu'on explore petit à petit. L'objet est plutôt joli, les différentes petites histoires sont de qualité et adoptent chacune un style de narration propre ce qui évite de s'ennuyer avec quelques belles trouvailles à ce niveau.



Par contre, j'ai été globalement assez déçu par la toute fin, presque trop facile et finalement peu signifiante (un peu en mode tout ça pour ça) mais le ressenti est quand même positif.

~ The cruel yet gentle embrace of time will wash everything away... ~

~ Someday, at the promised place... We'll meet again... ~