Quid du sous-titrage dans le cas d'une oeuvre audio-visuel ?

Est-ce légal ?

Tetho a écrit: Tout ce qui est intraduisible, et même ce qui l'est, doit rester en japonais, langue sacrée crée par les dieux capable d'exprimer des concepts inconcevables par les basses langues indo-européennes.

All Hail Hiro-Hito !



[Montrer] Spoiler



Et encore, c'est gentil comparé au toku d'il y a 10 ans par la même team (TV-Nihon) Et encore, c'est gentil comparé au toku d'il y a 10 ans par la même team (TV-Nihon) Tout ce qui est intraduisible, et même ce qui l'est, doit rester en japonais, langue sacrée crée par les dieux capable d'exprimer des concepts inconcevables par les basses langues indo-européennes.

Je viens (enfin) d'écouter l'épisode 9 de Mangacast de 2013 (déjà) où étaient interviewés quelques acteurs du milieu de l'édition (Dybex, Kurokawa et Wakanim).J'ai beaucoup aimé ce podcast (en dehors de la gouaille habituelle de Greg, je trouve le mec de Dybex particulièrement pertinent dans sa conclusion et sa synthèse de la situation - du moins si on se remet dans le contexte d'alors) mais il me restait des questions dont je n'ai pas le souvenir d'avoir eu de réponses (je m'excuse pour la naiveté de ces questions, je les pose sans aucunes arrières pensées et en toute bonne foi).J'ai par exemple en tête tout ces sites qui proposent des sous-titres en libre téléchargement (direct, sans manipulation ou procédure compliquée pour les récupérer) de séries TV (généralement US).Si oui, que pourrait alors faire des sociétés comme Wakanim ou Dybex si les fansubbeurs se contentaient de releaser uniquement leurs fichiers ssa ou srt, sans la RAW correspondante (que les intéréssés devraient se procurer par d'autre moyens) ?Si non, est-ce que le combat contre cette forme de piratage des oeuvres intellectuelles peut être considéré comme un combat perdu d'avance, vu que certaines sociétés utilisent ces sites de partage de sous-titres pour mettre en avant des fonctionnalités de logiciel qu'elles mettent à disposition des usagers ?Je pensais par exemple à l'arrivée depuis quelques années déjà de plateformes comme Plex, qui permettent de récupérer les sous-titres directement depuis l'interface du logiciel dans la langue de son choix s'ils sont disponibles ( et qui du coup va directement piocher sur un des sites dont il est question plus haut ), et qui apparement dans le cas de Plex n'a pas l'air d'être inquiété plus que cela d'un point de vue légal (les mecs sont présents sur tout les stores d'applications pour smartphones/tablettes/box TV/télé connectés, et proposent même des formules payantes !!!)--------Sinon, rien à voir, comme je voulais avoir des réaction à ce débat, j'ai remonté un peu le fil, et je suis tombé sur ce post de Tetho (j'avais pas rigolé autant devant mon PC depuis pas mal de temps