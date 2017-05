Merci !Taverne est effectivement celui dont on me dit le plus de bien, mais il y a peut être beaucoup d'ancien pilier de bar repenti autour de moi. XDC'est aussi paradoxalement celui où j'ai dû accepter le plus de défauts inhérents aux moyen de productions (utilisation d'instrument virtuels) et que j'aurais aimé pouvoir gommer (en faisant de vrais prises de son de vrais musiciens comme pour le remake de Wonder Boy III : The Dragon's Trap par exemple).Je ne connaissais pas M'Boom ! :shame:C'est vrai que l'instrumentation assez similaire de "Atelier" et le fait que ce soit le seul morceau composé pour Genesia Legacy ou je me suis permis quelques emprunts au langage harmonique du jazz fait qu'il y a effectivement une ressemblance. Bien vu ! Ou plutôt, bien entendu !Sinon, sans trop de surprise pour un jeu en accès anticipé en dehors des bons retours les whine se font sur l'absence de certaines features qui doivent encore arriver. "Logique".Mais aussi (surtout ?) sur la difficulté du jeu.Genesia Legacy, c'est plus fort que toi !Plus sérieusement il y a effectivement un côté "Die And Retry" auquel on ne s'attend pas forcément dans un jeu de stratégie au tour par tour. Et ça a l'air d'en surprendre plus d'un.Mais ceux là n'ont pas du jouer au Genesia de 1993 qui était déjà comme ça, ou bien ils ont oublié ou vivent dans une nostalgie fantasmée, adoucie par le temps. Donc Genesia Legacy pouvaient difficilement être autrement sans se trahir.