Il y a dix ans, au royaume de Britannia, un groupe de chevaliers très cruels, les Seven Deadly Sins, s’est rendu coupable d’un crime abominable… Depuis, ils ont disparu et personne ne sait ce qu'ils sont devenus ! La princesse Elizabeth est prête à tout pour retrouver ces légendaires chevaliers. À ses yeux, ils représentent le seul espoir du royaume contre les surpuissants Chevaliers Sacrés qui ont renversé le pouvoir et sèment la terreur ! Sa rencontre avec Meliodas, un garçon à la force exceptionnelle, et Hawk, son cochon, marque le début d’une quête riche en rebondissements, où magie et combats sont au rendez-vous !

Édition limitée avec 50 cartes postales le 31 mai en librairie.De la magie, des combats... et des cochons … et des cartes postales !Depuis 3 ans, vous suivez les aventures de la princesse Elisabeth et des Seven Deadly Sins. D’abord dans leur quête pour retrouver leurs compagnons et combattre les Chevaliers Sacrés. Puis, pour d’autres combats encore plus épiques et fantastiques.Forte de son succès au Japon mais aussi dans d’autres pays, la série Seven Deadly Sins a été adaptée en animé au Japon avec une première saison de 24 épisodes. Les quatre épisodes spéciaux Signs of Holy Wars, basés sur un scénario original, sont d’ores et déjà disponibles sur Netflix en version française sous le terme saison 2.À l’occasion de la sortie du volume 21, nous vous proposons, en plus de l’édition classique, une édition limitée comprenant ledont une partie des illustrations proviennent du mini-artbook Seven Deadly Sins Illustration Collection - Nanairo no Tsumi.Rendez-vous dès leen librairie pour découvrir ledeédition limitée.