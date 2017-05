The Martian , c'était cool. Moins engineering porn que le roman mais certains ajouts étaient bien vus (surtout la conclusion).





Lion > Difficile d'ignorer Nolan quand deux de ses films, The Dark Knight et Inception , ont eut une influence incroyable sur le cinéma actuel. Et le Robin Hood de Scott me semble vraiment appartenir à cette veine de réimaginations dark & gritty qui ont suivi le succès de The Dark Knight . Jusque dans sa photographie désaturée.

Je comprend qu'une telle visons du personnage ne plaise pas. Mais ça ne m'avais pas dérangé, les mythes sont faits pour être réinterprétés.







Lion_Sn@ke a écrit: OK mais on est bien d'accord que Ridley Scott a le droit de retconiser les suites du Huitième passager , quitte à raconter (mal) ce qu'il veut ?

Ben vu qu'il n'est pas le créateur d' Alien , contrairement à ce que l'on peut lire dans toutes les critiques de Covenant , bof. La saga Alien est une œuvre collective (les créateurs O'Bannon et Shusett n'ayant pas non plus été impliqués dans la création des suites) et la vision de Scott n'a pas plus de légitimité que celle de Cameron, de Fincher ou de Jeunet (on va oublier Anderson). Si au moins ce qu'il en faisait était aussi intéressant que leurs films à eux... (d'autant que Prometheus et Covenant piochent allègrement dans les scénarios et pitchs refusés/avortés pour des suites à Alien , les idées ne sont même pas les siennes)

